Создание рабочих мест, улучшение экономических показателей. Какие перспективы принесет Любани Нежинский комбинат по добыче калийной соли?

Новости Беларуси. Нежинский комбинат по добыче калийной соли недалеко от Любани начнет работу как ожидается к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахты здесь, в отличие от Солигорска, возводят по уникальной безвзрывной технологии. В этом смысле белорусы первые в Европе и вторые в мире. Этот способ намного эффективнее и позволяет минимизировать риски. Такое крупное предприятие станет локомотивом для всего района. Это и новые рабочие места и то, что принято называть социальной сферой. На строительную площадку Нежинского горно-обогатительного комбината начали доставку уникального оборудования. Для того, чтобы завести в Любанский район детали специального станка понадобится порядка 50 фур. Белорусы первыми в Европе и вторыми в мире опробуют механический способ проходки стволов.

Он позволяет минимизировать риски. Запуск такого крупного предприятия обещает создание рабочих мест, улучшение экономических показателей региона. Это придаст импульс развитию всего Любанского района. В районном центре уже работают над перспективным планом развития и детальной планировкой. От новых жилых кварталов до инфраструктуры.

И улицы расширяются, и магазины новые открываются, а если чуть дальше проедете – сами увидите район новостроек – местные жители теперь так знакомят с Любанью. В городе живет около 11 тысяч человек. Но в ближайшее время местную прописку получат еще 6 тысяч. Для них и возводят дополнительные квадратные метры.