Создание рабочих мест, улучшение экономических показателей. Какие перспективы принесет Любани Нежинский комбинат по добыче калийной соли?

Новости Беларуси. Нежинский комбинат по добыче калийной соли недалеко от Любани начнет работу как ожидается к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нежинский комбинат по добыче калийной соли недалеко от Любани начнет работу как ожидается к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шахты здесь, в отличие от Солигорска, возводят по уникальной безвзрывной технологии. В этом смысле белорусы первые в Европе и вторые в мире. Этот способ намного эффективнее и позволяет минимизировать риски. Такое крупное предприятие станет локомотивом для всего района. Это и новые рабочие места и то, что принято называть социальной сферой. На строительную площадку Нежинского горно-обогатительного комбината начали доставку уникального оборудования. Для того, чтобы завести в Любанский район детали специального станка понадобится порядка 50 фур. Белорусы первыми в Европе и вторыми в мире опробуют механический способ проходки стволов.
Он позволяет минимизировать риски. Запуск такого крупного предприятия обещает создание рабочих мест, улучшение экономических показателей региона. Это придаст импульс развитию всего Любанского района. В районном центре уже работают над перспективным планом развития и детальной планировкой. От новых жилых кварталов до инфраструктуры.
И улицы расширяются, и магазины новые открываются, а если чуть дальше проедете – сами увидите район новостроек – местные жители теперь так знакомят с Любанью. В городе живет около 11 тысяч человек. Но в ближайшее время местную прописку получат еще 6 тысяч. Для них и возводят дополнительные квадратные метры.
Сергей Казецкий, председатель Любанского районного исполнительного комитета:
Мы готовим инфраструктуру города для приема такого большого количества жителей. Это строительство жилья, ремонтируются школы, дороги, активизировалась торговля, на 12 % вырос товарооборот.
Катализатор такого преображения – находится в нескольких километрах от Любани. Примеров, когда крупное предприятие послужило импульсом развития и гарантом социального апгрейда множество. Например, Островец, где сейчас возводят АЭС.
Но в данном случае самая логичная параллель – Солигорск. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината идет в круглосуточном режиме. Предприятие 21 века – только передовые технологии.
Белорусы – первые в Европе и вторые в мире, кто применит альтернативу буровзрывному способу добычи. Специальные станки – на данный момент они работают только в Канаде – уже начали завозить на белорусскую площадку.
Сергей Попов, директор ООО «Славкалий»:
Практически этим станком будут управлять 5 человек, кабина на четвертой секции, всего их 9, управляется станок джойстиком.
Минимальные риски. Максимальная скорость и продуктивность. Любопытно, что по технологии уникальную машину, к слову, немецкого производства, монтировать будут внутри самой шахты.
Сейчас на объекте работают почти 4 сотни человек. Немцы – отвечают лишь за подземные работы. Остальные подрядчики – белорусские. Помимо ультрасовременного способа добычи, комбинат построит современную фабрику производства удобрений. С высочайшей степенью очистки.
А это означает новые рынки для белорусского экспорта. Само собой, на таком высокотехнологичном производстве работать будут только первоклассные специалисты. К концу года «Славкалий» планирует утвердить программу набора кадров.
Сергей Попов, директор ООО «Славкалий»:
Согласно нашим расчетам мы планировали, что на комбинате будут работать от полутора до двух тысяч человек. Современному предприятию потребуются современные кадры. Конечно, для этого потребуется особая подготовка. Программа будет многогранная. Это подготовка со студенческой скамьи.
В Любани силами компании планируют возвести железно-дорожную станцию. Появится и жилой квартал из четырех домов. До запуска предприятия время еще есть, но начало положено. Вот этот дом на 40 квартир. Стал подарком городу от собственника «Славкалия» – Михаила Гуцериева. Его решили использовать под арендное жилье. И то, что город уже стал местом притяжения грамотных специалистов, а главное молодежи – подтверждает Наталья. С мужем они перебрались сюда из Гродненской области. Получили ключи от квартиры.
Наталья Артюх:
Переехали, обжились. Квартира очень уютная. Мы переехали в самые морозы. В доме было очень тепло.
Вместе с рынком недвижимости, строительством, торговлей, по нарастающей идут и все остальные сферы. От медицины до образования. Ведь прирастающему населению нужно оказывать множество услуг. Так что комбинат еще не начал работать, а средняя зарплата в регионе уже подросла.