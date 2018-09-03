Программирование со 2 класса и углубленное изучение предметов. Какие новшества в белорусских школах в новом учебном году

Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, у школьников Беларуси начинаются учебные будни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году ребят ожидает немало нововведений: возможность изучать иностранный язык на повышенном уровне уже с 5 класса, а с 8 – и любой другой предмет.

В этом учебном году будет одинаковое количество часов русского и белорусского языка.

Еще одно новшество – занятия по изучению программирования начнутся уже со второго класса. Обновленную учебную программу разработали в Парке высоких технологий. Новый предмет дает начальные представления об информационных процессах, формирует первые навыки работы с компьютером и в интернете. Есть и такие темы, как «Введение в логику» и «Знакомство с алгоритмами». Общий объем учебного материала по новой программе факультативных занятий составит более 30 часов.