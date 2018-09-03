«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. Следующий День белорусской письменности примет Слоним. Эстафету праздника этому городу 2 сентября передали от Иваново, где состоялся 25-й юбилейный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Гэтае свята паднімае на новы ўзровень беларускасць». Самыя цікавыя падзеі і адкрыцці на Дні беларускага пісьменства ў Іванава

Председателю Слонимского райисполкома была вручена книга-шкатулка, внутри которой хранятся деревянные гербы всех столиц дней белорусской письменности, а также грамота о передаче права на проведение 26-го праздника просвещения.

Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома:

Республиканский праздник всегда почетно принимать. Каждый регион, каждый город приносит свои какие-то особенности. Я думаю, что будет это и у нас. У нас будут три площадки. Постараемся благоустроить центральную часть города. Конечно, в планах сделать набережную канала Огинского. Постараемся воплотить всё это ко Дню письменности, духовности, всё это воссоединить.