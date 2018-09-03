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«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности

03 сентября 2018 08:59
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Новости Беларуси. Следующий День белорусской письменности примет Слоним. Эстафету праздника этому городу 2 сентября передали от Иваново, где состоялся 25-й юбилейный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности-1

«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности-3

Председателю Слонимского райисполкома была вручена книга-шкатулка, внутри которой хранятся деревянные гербы всех столиц дней белорусской письменности, а также грамота о передаче права на проведение 26-го праздника просвещения.

«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности-6

Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома:
Республиканский праздник всегда почетно принимать.

Каждый регион, каждый город приносит свои какие-то особенности. Я думаю, что будет это и у нас. У нас будут три площадки. Постараемся благоустроить центральную часть города. Конечно, в планах сделать набережную канала Огинского. Постараемся воплотить всё это ко Дню письменности, духовности, всё это воссоединить.

«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности-9

День белорусской письменности завершился в Иваново красочным салютом. Десятки мероприятий для тысяч гостей еще раз продемонстрировали предпочтения белорусов в творчестве. Национальное слово и искусство главенствовали все первые выходные сентября. Именно в эти дни стали известны и обладатели Национальной литературной премии.

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«Республиканский праздник всегда почётно принимать». Как преобразится Слоним ко Дню белорусской письменности-12

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Геннадий Хомич # Фотофакт

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