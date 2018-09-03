«Вы не докажете, что я брала эти деньги». Заказал и оплатил мебель без договора, теперь год её ждёт

«Дизайнерская мебель от проверенных производителей. Лучшее соотношение цены и качества». Такими предложениями привлекают клиентов предприимчивые мастера из разных уголков страны. Современные дельцы уверяют: они готовы воплотить любые фантазии в жизнь за ваши деньги. О комплекте мебели ручной работы мечтал и минчанин Александр Козловский, заказ мужчина сделал через старого знакомого, не подозревая, что вскоре его мечтам суждено разбиться о суровую реальность. Александр Козловский:

Когда мы благоустраивали деревенский дом, есть такое предприятие «АРТМУХ». Мы устно договорились, что они изготовят комплект мебели: стол, скамейку и 5 венских стульев ручной работы. Общий размер суммы – 700 долларов. Я доверился, потому что я знал давно отца, его дочь, Анна Ивановна, позиционировала себя с самой лучшей стороны.

Как показывает практика, даже самая прочная дружба не выдерживает и минимальных финансовых трений. Так, под грузом финансовых тягот дали трещину и приятельские отношения Александра Козловского. Александр Козловский:

Мы договорились о цене, без договора, что она эту мебель изготовит к юбилею моей супруги, 21 сентября прошлого года. Она у меня попросила, чтобы я принёс залог в размере 200 долларов. Потому что она не может запустить в производство изготовление этой мебели, нужно купить материалы и так далее. Стоит помнить, что принимая оплату заказа в валюте, изготовитель крупно рискует заплатить из своего кармана.

Дарина Гулюта, юрист:

Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платёжного средства, со стороны продавца влечёт привлечение к административной ответственности и наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. Но вскоре вместе с деньгами мужчины исчезли и новости о долгожданном комплекте мебели. Александр Козловский:

Я звонил почти каждую неделю и спрашивал, когда будет изготовлена мебель. Но время всё время оттягивалось, и только в начале ноября, уже прошли все сроки, она сказала, что мебель готова и чтобы я приезжал её забирать. Но мебель не была покрыта лаком. Мы оставили эту мебель до весны. Они просили у меня деньги, тоже в валюте – что у них тяжёлое положение, что им надо лечиться вдвоём с сестрой, что у них проблемы со здоровьем. Я пошел навстречу, ничего не подозревая. Вот только идти навстречу заказчику изготовитель, видимо, не собирался. Снова месяцы ожидания, а о заказе – ни слова. Тогда терпение Александра лопнуло, и он решил отправиться на производство и лично узнать о судьбе своего заказа. Но увиденное, мягко говоря, повергло его в шок.

Александр Козловский:

Когда мы пришли на производство, оказалось, что мебель разукомплектована. Остался только стол, один стул и скамейка. Мне сказали, что произошёл брак, что они отвезли на доработку эти 4 стула венских. Александр Владимирович сразу заявил, что ждать он больше не намерен и попросил вернуть деньги. Девушка-изготовитель вернуть уплаченную сумму обещала. Однако от слов к делу обещания так и не перешли. Александр Козловский:

Она не шла на контакт, вела себя неадекватно. Она утверждала: «Вы не докажете это, у Вас нет свидетелей. Вы не докажете, что я брала эти деньги».

Действительно, подтвердить незадокументированный заказ сложно, а доказать, кому и когда Александр передавал деньги – и вовсе, практически невозможно. Получается, и предъявлять претензии некому. Дарина Гулюта, юрист:

В связи с тем, что между покупателем и продавцом не был заключен договор, потребителю в судебном порядке необходимо будет доказать факт заключения договора, какие условия они предусмотрели, какое изделие должно было поставляться и какой стоимости. Также потребителю необходимо будет доказать факт передачи денежных средств. В данной ситуации потребителю необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании уплаченной суммы. Сегодня разговаривать с Александром Владимировичем изготовитель мебели не собирается, как, впрочем, и комментировать сложившуюся ситуацию.