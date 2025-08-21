В Столбцовском районе реконструировали мемориал жертвам Великой Отечественной войны

В Столбцовском районе, вблизи деревни Конколовичи, идет реконструкция памятника Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь покоятся останки 3 тысяч местных жителей, погибших во время оккупации.

Среди них и 750 евреев, которых нацисты расстреляли в сентябре 1942 года. Братская могила в лесном массиве – место скорби и всенародной памяти. Задача нынешнего поколения, сохранить эти страницы нашей истории, чтобы те ужасы больше никогда не повторились вновь.

Наталья Якубовская, управляющая делами Заямновского сельисполкома:

Это место массового расстрела лиц еврейской национальности, наш сельисполком решил поучаствовать в конкурсе гражданских инициатив по его благоустройству. Сюда приезжают школьники не только из нашей школы, но и школьники района для проведения каких-то своих мероприятий.

Благодаря победе в областном конкурсе гражданских инициатив, проект получил финансирование в размере порядка 30 тысяч рублей. Мемориал и прилегающая территория заметно преобразились – обелиск установили на новый постамент, появились мемориальные плиты с именами жертв войны, а ведут к ним пешеходные дорожки.