Что было: Футбольная победа проигравшей России/ Александрия объединяет славян/ Дети в Румынии не пострадали

Сборная, за которую хочется болеть

Футбольная сказка для россиян закончилась теплым вечером в Сочи. Но этот проигрыш по пенальти хорватам стал победой российского футбола, который вернул себе авторитет. Вы только вдумайтесь в саму фразу – российская сборная билась за выход в полуфинал ЧМ по футболу. Именно билась и очень достойно. Болельщики не то чтобы соскучились по такой игре, они абсолютно привыкли к тому, что футбольная сборная своей страны – гарантированный провал на всех уровнях. Только ленивый не «полоскал» игроков команды, посмеиваясь над их отношением к игре, профессионализме и даже неоправданными доходами. Скепсис пронизывал даже самых ярых фанатов и патриотов. Потому, наверное, победа над сборной Египта, ведомой звездным Мохамедом Салахом, была воспринята как величайшее событие спортивной истории России. Что говорить о победе над фаворитом – Испанией. Можно понять, ведь только в далеком 1966 году сборная СССР дошла до 4 места ЧМ по футболу, который проводился в Великобритании. А что это была за сборная, что за имена: Лев Яшин, Эдуард Малофеев, Слава Метревели, Муртаз Хурцилава…

Самое важное, что вся Россия, да впрочем, и мы в Беларуси искренне оценили не столько результат, сколько волю к победе, самоотверженную борьбу этих ребят и искренние слезы нападающего Артёма Дзюбы. Эта сборная не только вернула уважение к себе, но и придала силы миллионам болельщиков. Думаю, что самое важное, когда ты болеешь за тех, кто борется до конца, пусть даже с переменным успехом. Так как хочется болеть за наших девушек-теннисисток, которые в эти выходные демонстрировали мастерство мирового уровня.

Нам жизненно необходимо возвращаться к истокам

Июль в Беларуси богат и на праздники. В эти выходные на берегу Днепра Александрия восьмой год подряд «собирала друзей» отпраздновать Купалье. В торжествах принял участие Президент. Люди приезжали со всей Беларуси, отдыхали, веселились, вкусно кушали, танцевали и наслаждались музыкой. Надо же отрываться от городской суеты. Весьма символично, что в главном летнем празднике славян и масштабном фестивале на берегу реки трёх стран прошли и Дни Культуры братской Украины. Были и «Сорочинская ярмарка», и конный театр «Киевская Русь», и ансамбль танца имени Павла Вирского, и Тина Кароль, и Злата Огневич, и множество других событий.

Об экономике

Но все же праздники-праздниками, а миром правит экономика. Сегодня, 9 июля, в Минске начала работу Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном. Вопрос новой кредитной программы МВФ для Беларуси пока находится «на паузе». Наша страна реализует направления, выработанные вместе с экспертами фонда в части рекомендаций по экономическим преобразованиям. К слову, 17 апреля этого года МВФ улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году.

Дети не пострадали!

Ничто так не омрачает нашу жизнь, как аварии, связанные с детьми. Естественным образом их становится больше именно в период летних каникул. В понедельник всех всколыхнула новость, что автобус с белорусскими детьми, которые направлялись в Болгарию на отдых, попал в ДТП в Румынии. Наши корреспонденты связались с мамой одного из детей и она сообщила, что все ребята чувствуют себя хорошо, серьезных травм никто не получил. После осмотра медиками они были отпущены и сейчас находятся в одной из гостиниц румынского города Сучава. Ну а мы еще будем держать кулачки за спасение всех до последнего мальчишек в Таиланде, которые со своим тренером оказались отрезанными в затопленной дождями пещере.

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Д.П.