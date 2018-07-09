Мама одного из пострадавших в ДТП в Румынии рассказала о состоянии детей

Новости Беларуси. Белорусские школьники, которые попали в ДТП в Румынии, продолжат поездку к морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ребята чувствуют себя хорошо, серьезных травм никто не получил. После осмотра медиками они были отпущены и сейчас находятся в одной из гостиниц румынского города Сучава. А к трем часам дня здесь ожидают новый автобус из Минска. Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП в Румынии

Инцидент произошел накануне вечером. Транспортное средство, в салоне которого находились 43 ребенка и сопровождающие, вылетело в кювет и перевернулось. Ребята направлялись на отдых в Болгарию. Сотрудники посольства Беларуси в Румынии держат в курсе ситуации родителей. Вот, что сообщила нам мама одного из пострадавших.

Екатерина Сидоренко:

До поездки между родителями был организован чат. В 21.50 одна из мам написала: «Наши дети перевернулись». Сейчас восстанавливаем хронологию. На границе с детьми познакомился грузин. Когда поехали чуть быстрее, он их догнал примерно через 10-15 минут и увидел лежащий на дороге автобус. Детей выняли из автобуса сразу. В течение 50 минут приехала скорая помощь. Все дети были госпитализированы, осмотрены на повреждение внутренних органов. Изначально сообщалось, что 17 детей были доставлены в больницу, но мой ребенок говорит, что в больнице были все. Сделаны рентгены, некоторым укололи обезболивающее, наложены повязки, также зашивали травмы. Угроз жизни и здоровью нет. Дети настроены позитивно.