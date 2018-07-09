Комплект формы Красной армии стоит порядка 200 рублей, немецкой – в два раза дороже: как ищут и реставрируют экспонаты для «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» – в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Реконструкции в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» настолько правдоподобные, что теряешь ощущение реальности. Каждый год сюда приезжают униформисты – так называют участников реконструкций, со всей Европы. География постоянно расширяется: чехи, россияне, украинцы, латвийцы, сербы, побывали здесь и немцы. Постоянный участник реконструкций Александр Метла – старший. Именно он стоял у истоков создания историко-культурного комплекса.

Александр Метла – старший, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: Первоначально это была пустота, поросшая бурьяном. Доты со временем заросли. Их пришлось нам откапывать. И сегодня это военный театр. Реконструкцию белорусской наступательной операции «Багратион» проводят на «Линии Сталина» каждый год ко Дню Независимости. Как правило, фестиваль привлекает большое количество людей. Приезжают увидеть освобождение Беларуси и иностранные гости.

Операция «Багратион» проводилась на территории нашей страны с июня по август 1944 года, в ходе которой была освобождена БССР и почти полностью разгромлена германская группа армий «Центр», после чего немецко-фашистские войска были не в состоянии восполнить понесенные потери. Технику, которая принимает участие в реконструкциях, собирает и реставрирует целая команда. Например, самоходная установка-76: из оригинальных деталей изначально у мастеров была только пушка ЗИС-3 образца 1942 года.

На создание машины ушло около полугода. Зато теперь от советского оригинала не отличить. В управлении самоходная установка проста, по принципу трактора.

Через наушники командир держит связь со всеми членами экипажа, которые находится в задней части машины. Они отвечают за огневую мощь.

Восстанавливают технику прямо на «Линии Сталина».

Здесь есть собственные мастерские. Работа кипит и не заканчивается. Ведь после того, как очередной образец готов, реставраторы принимаются за новую модель. Кстати, большинство машин, которые получили здесь вторую жизнь, регулярно выступают на военном параде на День Независимости.

Михаил Метла, директор по развитию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Найти чертежи для восстановления техники нам помогают историки. И всегда интересно установить имена людей, которые воевали на этой технике. Не всегда удается, но теме не менее это одна из наших задач.

Согласно распоряжению Президента, мы имеем право искать технику и реставрировать.

Реставраторы восстановили более 20 единиц техники и переродили их в полноценные боевые машины. Более половины их них со своей историей. Кстати, в мастерских также реставрируют и оружие. Револьверы, пистолеты, винтовки. Правда, с оговоркой, переделывают под холостое.

Для поиска раритетной техники организованы специальные группы,

руководит которыми Михаил Метла.Группы формируются в зависимости от места поисков: поле, болото, лес.

Помогают реставраторам спасатели, сотрудники МЧС и военные.

Ведь, сам процесс не всегда безопасный.



Михаил Метла:

Техника безопасности превыше всего. Когда мы что-то находим, в первую очередь приезжают из Внутренних войск по разминированию, проверяют и зачищают всю площадку, и только после этого мы начинаем работать.

От той Победы нашей осталось очень мало артефактов, которые можно увидеть и потрогать.

Это больше нацелено на детей.

У них глаза горят, когда видят технику, и понимают, что страна всегда могла за себя постоять.

На написание сценария, рассказывают специалисты, уходит всего несколько дней.

Затем – доработка деталей, подготовка техники и костюмов. Комплект формы красной армии стоит порядка двухсот рублей, немецкой в два раза дороже.Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Единственный раз, когда мы проводили репетицию – это на 100-летие вооруженных сил.

Здесь ребята все достаточно опытные.

Они хорошо знают ориентиры, поле. В основном это ребята, которые до этого поиграли в Красную армию, потом решили в Вермахт.

Обычно по Вермахту реконструкторов было меньше. Много, кто принципиально не хочет заниматься Вермахтом.