Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси

Свадебное торжество состоялось о в Минской области в загородном комплексе 7 июля. Подруга молодоженов Виктория поздравила пару со счастливым событием в жизни.

«Дорогие мои, уже 5 утра. А я не могу уснуть. Сегодня плакала раз 17, волнение было на уровне вступительных экзаменов в ВУЗ. У нас был такой долгий путь подготовки к свадьбе. И мы это сделали. Так красиво и феерично! Жаль что этот день пролетел как одно мгновение. Столько всего хотелось сказать, когда мне дали слово, но естественно все забыла по дороге к микрофону. Благо в эту секунду вырубили свет. Но все же, ещё раз обещаю, что как лучшая подруга Андрея и уже лучшайшая подруга Вашей новой семьи, всегда буду рядом. Вы знаете, что нет ничего невозможного. Да прибудет с Вами любовь».