Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси

Резидент Comedy Club Андрей Скороход женился. Церемония прошла на родине артиста – в Беларуси.
30-летний юморист опубликовал фото с торжества. Снимками поделились также гости свадьбы и ведущий мероприятия.
Резидент Comedy Club Андрей Скороход женился. Церемония прошла на родине артиста – в Беларуси.
30-летний юморист опубликовал фото с торжества. Снимками поделились также гости свадьбы и ведущий мероприятия.
Фото: instagram.com/andreiskorohod
Свадебное торжество состоялось о в Минской области в загородном комплексе 7 июля. Подруга молодоженов Виктория поздравила пару со счастливым событием в жизни.
«Дорогие мои, уже 5 утра. А я не могу уснуть. Сегодня плакала раз 17, волнение было на уровне вступительных экзаменов в ВУЗ. У нас был такой долгий путь подготовки к свадьбе. И мы это сделали. Так красиво и феерично! Жаль что этот день пролетел как одно мгновение. Столько всего хотелось сказать, когда мне дали слово, но естественно все забыла по дороге к микрофону. Благо в эту секунду вырубили свет. Но все же, ещё раз обещаю, что как лучшая подруга Андрея и уже лучшайшая подруга Вашей новой семьи, всегда буду рядом. Вы знаете, что нет ничего невозможного. Да прибудет с Вами любовь».
Подписчики поздравили пару с таким счастливым событием в жизни и пожелали много счастья и любви.
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