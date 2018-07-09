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Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП в Румынии

09 июля 2018 08:33
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Новости Беларуси. Транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП в Румынии -1

Инцидент произошел поздно вечером. В салоне находились 43 ребенка. Все они направлялись на отдых в Болгарию. Сообщается, что серьезных травм никто не получил. После осмотра медиками все ребята отпущены. Какие-либо другие подробности пока не известны. Мы продолжаем следить за ситуацией. Новая информация в наших следующих выпусках.

Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП в Румынии -4

# Авария # происшествия # Фотофакт

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