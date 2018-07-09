Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП в Румынии

Инцидент произошел поздно вечером. В салоне находились 43 ребенка. Все они направлялись на отдых в Болгарию. Сообщается, что серьезных травм никто не получил. После осмотра медиками все ребята отпущены. Какие-либо другие подробности пока не известны. Мы продолжаем следить за ситуацией. Новая информация в наших следующих выпусках.