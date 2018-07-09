Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с ее руководителем по Беларуси Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она проведет обзор текущей экономической ситуации в стране. Главный акцент на монетарную, налогово-бюджетную политику и другие структурные преобразования.