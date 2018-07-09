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Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске

09 июля 2018 06:20
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Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с ее руководителем по Беларуси Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске-1

Она проведет обзор текущей экономической ситуации в стране. Главный акцент на монетарную, налогово-бюджетную политику и другие структурные преобразования.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске-4

Вопрос новой кредитной программы МВФ для Беларуси сейчас находится «на паузе», при этом направления, выработанные вместе с экспертами фонда в части рекомендаций по экономическим преобразованиям, реализуются. Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске всю нынешнюю неделю.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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