Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с ее руководителем по Беларуси Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с ее руководителем по Беларуси Жаком Миньяном 9 июля приступит к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она проведет обзор текущей экономической ситуации в стране. Главный акцент на монетарную, налогово-бюджетную политику и другие структурные преобразования.
Вопрос новой кредитной программы МВФ для Беларуси сейчас находится «на паузе», при этом направления, выработанные вместе с экспертами фонда в части рекомендаций по экономическим преобразованиям, реализуются. Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске всю нынешнюю неделю.