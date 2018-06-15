Мохаммед Салах отметил день рождения на ЧМ. Как его поздравили болельщики

В день первого матча сборной Египта на чемпионате мира по футболу главная звезда команды – Мохаммед Салах – отмечает свой день рождения.
Нападающему исполнилось 26 лет.
Болельщики сборной Египта празднуют день рождения форварда – первые 26 минут матча со сборной Уругвая они пели поздравительную песню для Салаха. Кроме того фанаты нарисовали плакат со словами поддержки футболисту. В стартовом составе Салах не был заявлен.
Болельщики сборной Египта. Фото: instagram.com/world_of_football_ru
В конце мая в финале Лиги чемпионов Салах получил травму. Ему пришлось покинуть поле. Спортсмен пообещал восстановиться к турниру. Сборная Египта на ЧМ в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
В официальном Twitter-аккаунте футболиста также поздравили и пожелали здоровья и яркого чемпионата мира.
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