Мохаммед Салах отметил день рождения на ЧМ. Как его поздравили болельщики

В день первого матча сборной Египта на чемпионате мира по футболу главная звезда команды – Мохаммед Салах – отмечает свой день рождения.

Нападающему исполнилось 26 лет.

Болельщики сборной Египта празднуют день рождения форварда – первые 26 минут матча со сборной Уругвая они пели поздравительную песню для Салаха. Кроме того фанаты нарисовали плакат со словами поддержки футболисту. В стартовом составе Салах не был заявлен.