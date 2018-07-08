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Главный летний праздник славян и масштабный фестиваль на берегу реки трёх стран. Как в Александрии встречали «Купалье»

08 июля 2018 18:57
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Новости Беларуси. Июль в Беларуси как никакой другой месяц богат на праздники. Только на этой неделе во вторник отпраздновали День Независимости (подробнее здесь), а уже в субботу Александрия в очередной, девятый по счету раз, собрала друзей.

Главный летний праздник славян и масштабный фестиваль на берегу реки трёх стран. Как в Александрии встречали «Купалье»-1

На два дня в агрогородке на берегу Днепра собрались гости Беларуси, России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, чтобы отпраздновать Купалье.

Главный летний праздник славян и масштабный фестиваль на берегу реки трёх стран. Как в Александрии встречали «Купалье»-3

Больше 120 тысяч человек. Сложно поверить, что начиналось все в 2010 с 8000 участников. Уже сейчас фест по праву считается международным.

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Алена Сырова в видеоматериале о том, как в Александрии отметили один из самых любимых народных праздников.

# Фестиваль

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