Заблокированным в пещере Таиланда детям придётся преодолеть 6 километров по затопленным подземным галереям

Новости Таиланда. Заблокированные в таиландской пещере дети и тренер готовятся к эвакуации. Их уже обследовали медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние мальчиков и учителя не вызывает опасений. Эвакуация может начаться уже 4 июля, однако действовать нужно крайне осторожно: до выхода предстоит преодолеть расстояние в 6 километров по затопленным подземным галереям.