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Заблокированным в пещере Таиланда детям придётся преодолеть 6 километров по затопленным подземным галереям

04 июля 2018 08:38
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Новости Таиланда. Заблокированные в таиландской пещере дети и тренер готовятся к эвакуации. Их уже обследовали медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заблокированным в пещере Таиланда детям придётся преодолеть 6 километров по затопленным подземным галереям-1

Состояние мальчиков и учителя не вызывает опасений. Эвакуация может начаться уже 4 июля, однако действовать нужно крайне осторожно: до выхода предстоит преодолеть расстояние в 6 километров по затопленным подземным галереям.

Заблокированным в пещере Таиланда детям придётся преодолеть 6 километров по затопленным подземным галереям-4

Ситуация осложняется тем, что никто из команды не умеет плавать и пользоваться аквалангом. Сейчас специалисты обучают подростков технике дыхания и поведения под водой.

# Дети # Фотофакт

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