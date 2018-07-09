«Два инфаркта перенес, и стоять надо над поречкой над этой?» В Воложинском районе жители в разгар сезона остались без покупателей

Новости Беларуси. Несладкая проблема: жители Воложинского района в разгар ягодного сезона, собрав рекордный урожай смородины, остались без покупателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвел частник, которому раньше люди сдавали продукцию. Быстро найти другого заготовителя у сельчан тоже не получилось – вот и выходит, что запасы под угрозой. С просьбой помочь они обратились на наш телеканал. Корреспондент Евгений Пустовой отправился разбираться в ситуации.

Забили на все! Вот надо пошевелить их немножко, тогда они будут шевелиться. А так – нет. Там начальник сидит, штаны протирает в кабинете!

Из-за этих ягод из людей выжали все соки. Как очередь ведер, так и сами сельчане остались на обочине внимания заготовителей. Хотя эти объемы смородины, как говорится, только цветочки. Невостребованные ягодки – в погребах, да еще на кустах.

Фелиция Ширвель в Провжалах живет, как шутит сама, еще «за польских часов», и такого не помнит. В прошлые годы были трудности со сдачей, но в этом сельский приработок вообще накрылся медным тазом. Нагруженную тару пожилые люди вынуждены таскать туда-сюда в ожидании заготовителей. С пяти утра на ногах, и безрезультатно.

Софья Юргель, местная жительница:

Притянула раз – затянула домой. Теперь опять тянуть, снова! Я сколько лет проработала на ферме, рук не чувствую.

Люди со Дня Независимости не могут сдать излишки своей продукции. Магазин не принимает ягоду, грузчиков нет. А единственный закупщик аж из Гомельской области несколько раз обещала забрать товар, а воз со скоропортящимся продуктом и ныне там.

Пускай приедет машина, поставит бочечки. Люди притянут, сдадут, никаких вопросов не будет.

Я два инфаркта перенес, и стоять надо над поречкой над этой?

Местная почва на красную смородину (в простонародье поречку) весьма урожайная. На Полесье есть своя огуречная столица, а эта – смородинная. Люди всегда излишки продукции продавали заготовителям – не выбрасывать же. К тому же копейка в натруженных руках сельчан рубль бережет. Это прибавка к пенсии, небольшим сельским заработкам, да еще и возможность внукам и детям подсобить.

Евгений Пустовой, СТВ:

Заготовители приехали после того, как сюда прибыла съемочная группа нашего телеканала. Лариса Амельянович – заготовитель с 20-летним стажем. Как только поступила команда – на месте.

Лариса Амельянович, заготовитель Воложинского райпо:

Забывают о людях, хотите сказать? Тут, видите, забыли не мы. Мы всегда на подхвате. Я как человек, в заготовках столько лет, мне наоборот хочется – чем больше я заготовлю, тем больше получу зарплату.

Сегодня женщина монополист на рынке заготовок в Провжалах. Обычно от цены в 30 копеек люди отворачивались: у частников два раза выше. Но когда сам частник отвернулся – что с него взять? Местные жители вспомнили о райпо.

В прошлом году приехали. 400 километров машину гнать! А тут сколько – 20 километров? Вся ягода будет забрана, не волнуйтесь. Я понимаю – это вы сегодня. И каждый год мы у вас забираем ягоду.

Подсластить набившую оскомину ситуацию с ягодами взялся руководитель местного райпо. Телеги с продуктом, ненужным для частных заготовителей, взвалит на плечи потребкооперация.

Валерий Битель, председатель правления Воложинского райпо:

Тут ждут потому, что ждали, что приедет Гродно. Пускай люди объективно объяснят, что по 60 копеек заберет. По 30 копеек мы в любое время приехали бы и забрали.

Переработчики не всегда готовы к таким объемам и вообще к натуральному продукту. Легче импортный консервант использовать.

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:

Конечно, сегодня существуют у нас невостребованные объемы в стране. То, что предварительно мы просматривали и прорабатывали с перерабатывающими предприятиями. Но на данном этапе мы стараемся максимально удовлетворить потребность населения в сдаче этой продукции и в максимальном сборе этой ягоды с целью ее дальнейшей реализации тем же перерабатывающим предприятиям.