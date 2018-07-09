«Трендом остаются массивные серьги ярких цветов»: выбираем украшения на лето
Татьяна Емельянчик, дизайнер украшений:
Лето – это пора простых лёгких нарядов, а также это пора, когда можно надеть яркие украшения. Этим летом модным, актуальным трендом остаются массивные серьги ярких цветов. И сейчас попробуем подобрать какие-нибудь серьги нашей героине.
На пике популярности – серьги из пластика, словно вернувшиеся к нам из 90-ых.
Они лёгкие, яркие, отлично выглядят на летнем солнце и прекрасно сочетаются с легкомысленными платьями.
А кроме того, современный пластик сильно отличается от вариантов из нашего детства и выглядит по-настоящему роскошно.
Сегодня пластиковые серьги смотрятся, как элемент гардероба от кутюр.
Татьяна Емельянчик:
Объём, цвет. Думаю, незамеченной Вы точно не останетесь. Либо такие серьги с текстильной лентой подойдут, подчеркнут текстиль в наряде – натуральный: джинс, хлопок, вискоза.
И цвета очень яркие.
Новые серьги, ухоженные волосы – и вот мы уже готовы удивляться и удивлять – впереди ещё два отличных летних месяца.