«Трендом остаются массивные серьги ярких цветов»: выбираем украшения на лето

Татьяна Емельянчик, дизайнер украшений:

Лето – это пора простых лёгких нарядов, а также это пора, когда можно надеть яркие украшения. Этим летом модным, актуальным трендом остаются массивные серьги ярких цветов. И сейчас попробуем подобрать какие-нибудь серьги нашей героине.

На пике популярности – серьги из пластика, словно вернувшиеся к нам из 90-ых.

Они лёгкие, яркие, отлично выглядят на летнем солнце и прекрасно сочетаются с легкомысленными платьями.

А кроме того, современный пластик сильно отличается от вариантов из нашего детства и выглядит по-настоящему роскошно. Сегодня пластиковые серьги смотрятся, как элемент гардероба от кутюр.

Татьяна Емельянчик:

Объём, цвет. Думаю, незамеченной Вы точно не останетесь. Либо такие серьги с текстильной лентой подойдут, подчеркнут текстиль в наряде – натуральный: джинс, хлопок, вискоза. И цвета очень яркие.