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«Каждый может здесь найти всё, что душе угодно». Дни культуры Украины в Александрии

08 июля 2018 19:15
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Новости Беларуси. Праздник в Александрии (подробнее здесь) продолжится в 8 июля. Посвящен он дням культуры Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Каждый может здесь найти всё, что душе угодно». Дни культуры Украины в Александрии-1

Здесь и «Сорочинская ярмарка», и конный театр «Киевская Русь», и ансамбль танца имени Павла Вирского, и Тина Кароль, и Злата Огневич, и множество других событий.

«Каждый может здесь найти всё, что душе угодно». Дни культуры Украины в Александрии-4

Подробнее о том, что происходило и происходит в Александрии, в видеоматериале Виктории Ходосок.

# Фестиваль # Культура # Виктория Ходосок # Фотофакт

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