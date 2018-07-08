«Каждый может здесь найти всё, что душе угодно». Дни культуры Украины в Александрии

Новости Беларуси. Праздник в Александрии (подробнее здесь) продолжится в 8 июля. Посвящен он дням культуры Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь и «Сорочинская ярмарка», и конный театр «Киевская Русь», и ансамбль танца имени Павла Вирского, и Тина Кароль, и Злата Огневич, и множество других событий.