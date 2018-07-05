Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией

Накануне четвертьфинального матча со сборной Хорватии поддержать игроков российской футбольной сборной приехали их семьи. Тренировочную базу посетили жены и дети футболистов. Видео встречи семей опубликовано на сайте Российского футбольного союза С семьями увиделись Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Владимир Гранат, Федор Кудряшов.

Фото: instagram.com/ignashevich4

Отцы и дети сыграли в футбол, а также пообщались.

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Например, дети Юрия Жиркова получили паспорта болельщиков. Супруга игрока – Инна – отметила, что «все Жирковы в сборе». Как выглядят жены российских футболистов (смотрите здесь).

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Россия сыграет с Хорватией седьмого июля в Сочи. Сборные поспорят за выход в полуфинал турнира. Выход в 1 / 4 финала стал лучшим достижением сборной России на чемпионатах мира.

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза