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Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией

05 июля 2018 15:17
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Накануне четвертьфинального матча со сборной Хорватии поддержать игроков российской футбольной сборной приехали их семьи.

Тренировочную базу посетили жены и дети футболистов. Видео встречи семей опубликовано на сайте Российского футбольного союза

С семьями увиделись Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Владимир Гранат, Федор Кудряшов.

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией-1

Фото: instagram.com/ignashevich4

Отцы и дети сыграли в футбол, а также пообщались.

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией-4

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Например, дети Юрия Жиркова получили паспорта болельщиков. Супруга игрока – Инна – отметила, что «все Жирковы в сборе».

Как выглядят жены российских футболистов (смотрите здесь).

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией-7

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией-9

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией-11

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

Россия сыграет с Хорватией седьмого июля в Сочи. Сборные поспорят за выход в полуфинал турнира. Выход в 1 / 4 финала стал лучшим достижением сборной России на чемпионатах мира.

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией-14

Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза

По словам полузащитника Александра Головина, кто больше проявит характер в игре, тот и станет победителем.

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп

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