Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией
Накануне четвертьфинального матча со сборной Хорватии поддержать игроков российской футбольной сборной приехали их семьи.
Тренировочную базу посетили жены и дети футболистов. Видео встречи семей опубликовано на сайте Российского футбольного союза
С семьями увиделись Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Владимир Гранат, Федор Кудряшов.
Фото: instagram.com/ignashevich4
Отцы и дети сыграли в футбол, а также пообщались.
Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза
Например, дети Юрия Жиркова получили паспорта болельщиков. Супруга игрока – Инна – отметила, что «все Жирковы в сборе».
Как выглядят жены российских футболистов (смотрите здесь).
Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза
Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза
Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза
Россия сыграет с Хорватией седьмого июля в Сочи. Сборные поспорят за выход в полуфинал турнира. Выход в 1 / 4 финала стал лучшим достижением сборной России на чемпионатах мира.
Фото: скриншот из видео Российского футбольного союза
По словам полузащитника Александра Головина, кто больше проявит характер в игре, тот и станет победителем.
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