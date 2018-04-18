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МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %

18 апреля 2018 08:24
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Новости Беларуси. Международный валютный фонд опубликовал новый обзор мировой экономики, в котором улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %-1

Эксперты ожидают, что ВВП вырастет на 2,8 %. Ранее в Фонде предполагали, что белорусская экономика в 2018 году покажет рост на 0,7 %.

Кроме того, в МВФ скорректировали прогноз по инфляции в Беларуси: ожидается, что в ближайшие два года она будет равняться не более 6 %. Ранее предполагалось, что она составит 7,5 %.

# Экономика # МВФ в Беларуси # Фотофакт

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