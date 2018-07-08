«Нам жизненно необходимо возвращаться к истокам». «Купалье» в Александрии – как это было

Новости Беларуси. Чем запомнился первый день масштабного праздника в Александрии, в котором принял участие Президент Беларуси? Впечатлениями в программе Новости «24 часа» на СТВ поделилась корреспондент Алена Сырова.

В этом уголке Беларуси на берегу Днепра Александрия вот уже восемь лет подряд «собирает друзей» – а они, гости из разных уголков мира, в свою очередь устремляются на границу двух областей, чтобы отпраздновать Купалье и хоть на день оторваться от городской суеты.

Приехали сюда со всей семьей. Здесь очень весело, вкусная еда, много людей. Много всего интересного.

Я стараюсь здесь бывать каждый год.

Мы приехали с супругой Гомеля. Прошлись здесь по рядам, посмотрели сувениры и уже попробовали, что здесь приготовили. Очень понравилось.

Когда Купалье в Александрии проходило впервые, на праздник приехали 3000 человек. В 2018 году цифра в 36 раз больше.

Чтобы комфортно разместить и, конечно, накормить многочисленных гостей, организаторы значительно расширили саму территорию праздника и удлинили торговые ряды «Купальскіх дзівосаў» до километра.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилевского облисполком:

В этом году в преддверии праздника была проведена определенная работа по обустройству территории фестиваля. Она стала более удобной для гостей и несколько увеличилась сама территория.

Основным лейтмотивом нынешнего Купалья в Год, вернее, трехлетку малой родины стала одноименная тематика. Все ремесленники в стежках, узорах и даже травинках стремятся показать индивидуальные особенности и колорит родных для них уголков Беларуси.

Я хочу сказать, что, во-первых, это ручная работа. Все вышито вручную, не на машине. Мы делали по книгам. Именно по книгам и регионам собирали рисунки. Такой общей тематики у нас нет в костюмах, но есть красота.

Во второй раз мы участвуем в празднике «Купалье» в Александрии и сюда привезли частику нашей малой родины – наши веночки. Собирали луговые травы на Гродненщине, в Мостовском районе. Здесь можно посмотреть весь наш ассортимент: и ромашки, и василечки, и иван-чай – все луговые цветы.

Традиция проводить Купальскую ночь на берегу Днепра имеет древние корни. А сама река – общая для белорусов, украинцев и россиян.

Именно таким праздником, объединяющих славян, и задумывалось Купалье в Александрии. Тогда инициативу поддержал Президент Беларуси, а спустя восемь лет очевидно – задумка успешно воплотилась в жизнь.

На сцене артисты из трех стран поют в унисон, а за ее пределами гости под тремя флагами легко находят общий язык, плечом к плечу веселятся или же пережидают неожиданно накрывший Александрию дождь, как и подобает добрым друзьям, родным людям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александрия сегодня принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей. Мы рады встречать эту праздничную ночь вместе. Уверен, что купальские огни, зажженные в эти дни, станут символом почитания национальных традиций, нашего единства, сплоченности и преемственности всех поколений. Позовут белорусов на их малую родину, напомнят о родных людях, согреют сердца добрыми воспоминаниями. А сегодняшний спектакль, это представление, которое подарят нам любимые артисты наших трех главных славянских народов – Беларуси, России и Украины, – придаст этим эмоциям красивую художественную форму.

Николай Лукашенко сыграл на фортепиано «Вяртанне да спадчыны» О необходимости возвращаться к истокам и беречь тот уголок мира, где появился на свет, в купальский вечер на своей малой родине говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

И как бы ни сложилась наша судьба, куда бы ни забросила, нам жизненно необходимо возвращаться к истокам. Туда, где пейзажи оживают сюжетами из детства и юности, где глубоко пущены корни родового дерева. Пусть даже и мысленно, но мы должны держаться за этот маленький мир, откуда начался наш путь в эту непростую большую жизнь. Этот мир и есть наша папараць-кветка. В нем и обретаем мы свою силу, опору и счастье. Он наш оберег.