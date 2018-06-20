ЧМ-2018: Русский футбол идёт к триумфу/ Стрельба на границе с Украиной

Русский футбол побеждает и?..

Россия победила. Начнем с того, что никакие музейные коты и сочинские выдры рядом не стояли с главным мушкетером СССР Михаилом Боярским. Он не только предсказал победу России над Египтом, но и накануне матча назвал его итог – 3:1. Это ж как надо заядлому болельщику питерского «Зенита» знать российский футбол, чтобы заткнуть за пояс назначенных зверюшек-предсказателей! Снимаем шляпу, мсье д’Артаньян!

Ладно – Боярский. Вся Россия в этот вечер ликовала. Триколоры из окон и машин, хороводы под «Катюшу» вокруг фонтанов, сотни тысяч скандирующих болельщиков заполонили улицы. Казалось бы, национальный праздник ворвался в каждый русский двор! Конечно, очень радостно впервые за 32 года выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Команда сделала это красиво. Но россияне праздновали победу над Египтом так эмоционально щедро, с размахом и громко, как будто это уже был финал, и они взяли золото.

Минск, забыв про молоко, тоже радовался несказанному успеху соседей. В одном из минских кафе по инициативе владельца даже наливали посетителям бесплатную рюмку водки за каждый русский гол. Здесь как грибы начали появляться фанзоны, чтобы белорусский народ коллективно и с волнением мог наблюдать за чемпионатом и завидовать чужим футбольным удачам. После закончившегося под вечер заседания Высшего госсовета Союзного государства многие участники братской интеграционной встречи также включили телевизоры. Медведев и Кобяков болели вместе. Шел второй тайм. На часах было 20 минут одиннадцатого, когда двух счастливых премьеров запечатлел фотограф. Путин, как известно, матч не смотрел, в это время летел из Минска домой. Видимо, технологии еще не дошли до того, чтобы телевизор в президентском лайнере принимал прямой эфир. А, может, Владимир Владимирович просто устал после долгих переговоров с нашим Александром Григорьевичем, и было ему не до футбола. Или весь полет рассматривал картину, подаренную ему коллегой. Российский президент узнал о победе сборной своей страны, как только сошел с трапа.

Можно сказать, что российский футбол взял реванш за всю ту критику, которая обрушивалась на него многие годы. Теперь появились реальные шансы на восстановление утраченного реноме. Не упустить бы их россиянам, ведь впереди есть соперники посерьезнее тех, кого обыграли.

Пули остановили контрабандистов

Сегодня на границе стреляли. Трое белорусов, старшему из которых нет и тридцати, попытались сорвать куш на торговле телятины. Видимо, в Беларуси мясо дороже и продать выгоднее. Через границу с Украиной в Малоритском районе они, как полагают пограничники, перетащили 44 туши и собирались мимо постов перевезти груз на трех автомобилях. Как раз за погрузкой их и заметили. Началась банальная погоня, но контрабандисты сдаваться и расставаться с мясом не хотели. Пограничникам пришлось стрелять. Один из беглецов на простреленных колесах даже доехал до ближайшей деревни, где был задержан. А вообще взяли всех. Документов на телятину у них, естественно, не оказалось. Мясо и машины конфисковали. Теперь жди наказания.

Это уже не первый случай контрабанды мяса из Украины в обход пункта пропуска. А вообще на других участках пытаются возить гаджеты под видом книг, сигареты, удобрения по поддельным документам. Что касается белорусско-украинской границы, она достаточно хорошо технически оснащена и укомплектована современным оружием и обученным персоналом. Да и если что, пограничники могут и пострелять. Надо бы это знать, прежде чем замышлять что-нибудь незаконное. А лучше – смотреть футбол из России.

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В.Д.