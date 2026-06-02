9-летняя белоруска завоевала главную корону на фестивале культуры, стиля и искусств в Китае

Белорусская красота и грация покоряют мир. 9-летняя минчанка Изабелла Новикова привезла триумфальную победу из Китая. Воспитанница Национальной школы красоты завоевала главную корону на престижном международном фестивале Little Miss Universe, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21-й сезон гранд-фестиваля Little Miss & Mister Universe собрал сильнейших юных моделей планеты на острове Хайнань в курортном городе Санья. Помимо судейского признания, Изабелла забрала и любовь публики. Ей присудили приз зрительских симпатий. В копилке нашей соотечественницы – высшие знаки отличия: золотой сертификат, специальная золотая лента, большой трофей и главная, самая роскошная корона фестиваля.

Эта победа стала продолжением блестящего сезона. В марте 2026 года Изабелла Новикова громко заявила о себе в Казани. На первом в истории конкурсе красоты стран БРИКС она завоевала титул первой маленькой вице-мисс. Новая вершина в Китае подтвердила: белорусская школа красоты сегодня держит высочайшую планку на мировой арене.