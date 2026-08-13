Медведев заявил, что Украина атакует маркетплейсы, потому что воюет с обычными россиянами.
Видео содержит фрагмент заявления Медведева 29 мая.
Туск выступил с призывом к НАТО всерьез воспринять обращение Медведева к ЕС.
«К сожалению, он (ядерный удар – прим.) реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчета, тот фантазер или дурачок», – сказал Медведев.
Медведев предложил симметричный ответ на идею Эстонии о пошлинах.
«Лабораторная крыса Каллас, ее лицо не отмечено признаками интеллекта... Донбасс... исторически принадлежал России и никому другому. Жаль, что она такая глупая в 50 лет. Вообще-то Эстония (о ужас!) тоже была частью России», – написал Медведев в соцсети X.
По его мнению, постправда станет не менее значимой, чем объективная истина, а наблюдаемые процессы – лишь верхушка айсберга.
По его словам, инфраструктура, созданная при участии Пентагона, включает в себя около 400 объектов класса BSL на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на постсоветском пространстве.
По его словам, риски многократно возрастают, особенно в контексте возможного попадания такого оружия в руки террористов.
По его словам, обсуждение альянсом помощи Вашингтону иллюстрирует известный афоризм антиутопии: «Война – это мир!»
«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке», – написал он в своем аккаунте Max.
Зампред Совбеза РФ осудил атаку, назвав ее вероломной, и выразил уверенность в стойкости иранского народа.
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