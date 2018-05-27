В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах

Новости Беларуси. Нелегальная нефтебаза на заднем дворе и сотни килограммов украденного комбикорма – 58 хищений всего за одну неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители Гомельской области проверили агропромышленный комплекс. Результаты впечатляют: в аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах. Часть этих богатств присвоена работниками самих предприятий. Тему сельского криминала продолжит наш корреспондент Александр Добриян.

В сторону близлежащего населенного пункта они поехали, где в конце деревни и были задержаны. Погоня была. Павел работу сельского участкового однообразной не считает – каждый день драйв. Последняя погоня была за похитителями удобрений со склада местного сельхозпредприятия.

Александр Добриян, СТВ:

Отсутствует забор, а дыра под воротами такая, что может пролезть даже взрослый человек. Хранилище назвать надежным не поворачивается язык. Тем не менее, внутри тонны дорогостоящего удобрения. Конечно, дыра в заборе – не повод воровать, но легкодоступность провоцирует. Злоумышленники вынесли, сколько смогли: в багажнике оказался центнер карбамида.

Виталий Прищепенко, старший инспектор милиции ОВД Гомельского района:

Один работающий гражданин, второй – нет. Из корыстных побуждений пошли на данное правонарушение. Оба лица уже были в течение года привлечены к ответственности за совершение мелкого хищения. Ровно месяц назад похитители удобрений попались на воровстве сена. Суммы незначительные: на уголовное дело такие хищения не тянут, но штраф в 30 базовых величин тоже наказание существенное.

Ставки повышаются, когда речь заходит о дизельном топливе. Целую подпольную нефтебазу выявили правоохранители в Рогачевском районе.

Ее владелец (по совместительству механизатор местного сельхозпредприятия) хранил за собственным забором, без лишних предосторожностей. Десятки канистр, бочек, баков – похищенным топливом в этом дворе не был занят разве что рукомойник.

Юрий Пилькевич, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Установлен факт хранения более 3000 литров топлива общей стоимостью свыше 3500 белорусских рублей. Со слов подозреваемого, топливо он похищал с закрепленного за ним трактора МТЗ-82 с мая прошлого года.

На «крашеной солярке» попались механизаторы и в Буда-Кошелевском районе. В общей сложности изъято еще прядка тонны топлива. Схема та же – сомнительная экономия в пользу собственного кармана. Помимо нефтепродуктов и удобрений, пользуются спросом и комбикорма. Только за одну неделю милиция Гомельской области выявила почти 1,5 тонны похищенных кормов.

Зачастую это неработающие лица, ведущие антисоциальный образ жизни. К сожалению, статистика неумолима: среди правонарушителей не только маргиналы, но и обычные работники сельхозпредприятия.