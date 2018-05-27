Прямой эфир

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах

27 мая 2018 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нелегальная нефтебаза на заднем дворе и сотни килограммов украденного комбикорма – 58 хищений всего за одну неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-1

Правоохранители Гомельской области проверили агропромышленный комплекс. Результаты впечатляют: в аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах. Часть этих богатств присвоена работниками самих предприятий.

Тему сельского криминала продолжит наш корреспондент Александр Добриян.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-4

В сторону близлежащего населенного пункта они поехали, где в конце деревни и были задержаны. Погоня была.

Павел работу сельского участкового однообразной не считает – каждый день драйв. Последняя погоня была за похитителями удобрений со склада местного сельхозпредприятия.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-7

Александр Добриян, СТВ:
Отсутствует забор, а дыра под воротами такая, что может пролезть даже взрослый человек. Хранилище назвать надежным не поворачивается язык. Тем не менее, внутри тонны дорогостоящего удобрения. Конечно, дыра в заборе – не повод воровать, но легкодоступность провоцирует.

Злоумышленники вынесли, сколько смогли: в багажнике оказался центнер карбамида.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-10

Виталий Прищепенко, старший инспектор милиции ОВД Гомельского района:
Один работающий гражданин, второй – нет. Из корыстных побуждений пошли на данное правонарушение. Оба лица уже были в течение года привлечены к ответственности за совершение мелкого хищения.

Ровно месяц назад похитители удобрений попались на воровстве сена. Суммы незначительные: на уголовное дело такие хищения не тянут, но штраф в 30 базовых величин тоже наказание существенное.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-13

Ставки повышаются, когда речь заходит о дизельном топливе. Целую подпольную нефтебазу выявили правоохранители в Рогачевском районе.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-16

Ее владелец (по совместительству механизатор местного сельхозпредприятия) хранил за собственным забором, без лишних предосторожностей. Десятки канистр, бочек, баков – похищенным топливом в этом дворе не был занят разве что рукомойник.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-19

Юрий Пилькевич, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Установлен факт хранения более 3000 литров топлива общей стоимостью свыше 3500 белорусских рублей. Со слов подозреваемого, топливо он похищал с закрепленного за ним трактора МТЗ-82 с мая прошлого года.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-22

На «крашеной солярке» попались механизаторы и в Буда-Кошелевском районе. В общей сложности изъято еще прядка тонны топлива. Схема та же – сомнительная экономия в пользу собственного кармана. Помимо нефтепродуктов и удобрений, пользуются спросом и комбикорма. Только за одну неделю милиция Гомельской области выявила почти 1,5 тонны похищенных кормов.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-25

Зачастую это неработающие лица, ведущие антисоциальный образ жизни.

К сожалению, статистика неумолима: среди правонарушителей не только маргиналы, но и обычные работники сельхозпредприятия.

В аграрном госсекторе топливо, комбикорма и химические удобрения воруют в промышленных масштабах-28

Слить с трактора в конце смены канистру солярки или недокормить коров и унести с фермы полмешка комбикорма – факты говорят сами за себя: для животноводов и механизаторов в целом ряде предприятий это до сих пор остается нормой жизни.

# Хищение # происшествия # Александр Добриян # Виталий Прищепенко # Юрий Пилькевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка
27 мая 2018 08:26

На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела
26 мая 2018 16:47

Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Под Витебском перевернулась Mazda. Водитель госпитализирован
26 мая 2018 13:51

Под Витебском перевернулась Mazda. Водитель госпитализирован