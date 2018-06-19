Все ключевые вопросы Высшего государственного совета Союзного государства в одном материале. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 19 июня Минск стал местом проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из главных тем стали вопросы повышения эффективности интеграционного образования, расширение промышленного потенциала двух стран. Основная повестка заседания ВГС включала 9 блоков, каждый из которых очень важен для отношений. Россия – основной торговый партнер Беларуси. По итогам 2017 года объем взаимной торговли превысил 32 миллиарда долларов (если сравнивать с 2016, увеличился более чем на пятую часть). О чем шла речь сегодня во Дворце Независимости? Ответ в материале Екатерины Жиляниной.

Владимира Путина ждали в Минске после обеда. И пока в национальном аэропорту готовились к посадке российского борта номер один, во Дворце Независимости собирались участники заседания – делегации, члены правительства. В таком составе белорусские и российские чиновники встречаются нечасто, потому многие волнующие обе стороны вопросы начали обсуждать еще в кулуарах.

Прессу же волновало то, какие темы станут топовыми в нынешней повестке двусторонних отношений. Выходя из комнаты ожидания, вип-персоны попадали в плотное кольцо журналистов. Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

А вот анонсировать тематику личных переговоров двух президентов – дурной тон, так что лишних комментариев чиновники избегали. Повестку утвердили заранее, но основная интрига была в том, затронут ли политики в личной беседе самые острые вопросы. В любых партнерских отношениях таких хватает. Позиция президентов – спорные ситуации должны решаться в рабочем порядке, на уровне правительств, заинтересованных субъектов хозяйствования. А на стол глав государств попадать должны только программные, стратегические проекты и темы, требующие их непосредственного вмешательства.

На прошлой неделе в Москве состоялось заседание Советов министров Союзного государства. Так что встреча премьеров предваряла сегодняшние переговоры (подробнее здесь).

Владимир Путин и Александр Лукашенко уже виделись в этом месяце на полях саммита ШОС (подробнее здесь) и на открытии чемпионата мира по футболу (подробнее здесь).

Но на сей раз пришло время для обстоятельной беседы на тему двусторонних отношений.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Провести такую встречу в Минске после российских президентских выборов предложил Александр Лукашенко. С одной стороны, с вновь избранным главой государства подтвердить намеченный курс и взаимность интересов. С другой – в формате Высшего госсовета Союзного государства обсудить ряд традиционных и самых острых вопросов. И вот она, встреча в белорусской столице. Александр Лукашенко – спортивный болельщик со стажем – пошутил: минские переговоры станут отличной увертюрой перед футбольным вечером. Сегодня в календаре сборной России второй матч чемпионата мира. Но пока в фокусе внимания политиков не противостояние Россия – Египет, а сотрудничество Беларусь – Россия.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один» Диалог Минск-Москва – это экономика, весь спектр народного хозяйства, политика, в том числе внешняя, военное, научное, гуманитарное сотрудничество. Крайне чувствительными для жителей Союзного государства все эти вопросы становятся из-за прочных социальных связей.

Вот и тема границы: шлагбаумы, временные пункты пропуска, проверка паспортов. Беларусь считает границу в традиционном понимании пережитком прошлого (подробнее здесь). Россияне разворачивают на совместном рубеже активную деятельность. Мол, меры направлены на граждан третьих государств, белорусов и россиян не коснутся.

Решить эту проблему, конечно, могло бы соглашение о взаимном признании виз. Но пока стороны его так и не подписали, продолжают обсуждать. Шагом к сближению в этом вопросе можно считать временный безвиз, который стороны запустили в рамках чемпионата мира по футболу и повторят во время Европейских игр в 2019. Определиться с тем, как все-таки будет выглядеть белорусско-российская граница, партнеров призывает Александр Лукашенко. Президент выступил с инициативой вынести вопрос на обсуждение Высшего госсовета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особая тема в союзном строительстве – защита интересов наших граждан. Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. По крайней мере, мы продвинулись в союзе Беларуси и России дальше любого другого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Кстати, хороший пример: в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать.

С момента прошлого заседания товарооборот между странами начал расти. В 2017 достиг почти 32,5 миллиардов долларов, но сейчас стоит задача довести его до 40. Прежде всего – за счет приоритетных направлений (их определили вплоть до 2022 года). Правительствам предстоит потрудиться над тем, чтобы снять максимум имеющихся в торговле препятствий.

Стоит отметить, что в последнее время барьеров между странами становится все меньше. В этом направлении активно трудятся рабочие группы, правительства, парламентарии. Еще в 2017 году на заседании Высшего госсовета президенты поставили задачу выработать в рамках Союзного государства систему мер по развитию АПК, машиностроения, строительства (подробнее здесь). Сегодня президентам доложили о результатах. Конечно, нерешенные проблемы есть. Но, как отмечают в Постоянном комитете Союзного государства, они обнажены и понятны, четко намечены пути их решения. Одна из таких «обнаженных» проблем – молочные поставки. Кстати, Россельхознадзор на днях снял запрет на продукцию с трех белорусских предприятий.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хотел бы вновь подчеркнуть заинтересованность России в дальнейшем развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью. В следующем году наши страны отмечают 20-летие подписания договора о создании союза. За прошедший период удалось многого добиться: нарастить торгово-инвестиционные, научно-технологические, культурные, гуманитарные связи, укрепить договорно-правовую базу во всех областях сотрудничества. Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть (+23,5 %) и достиг 32,4 миллиардов долларов. В январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5 %. При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов.

Из десятка вопросов в повестке дня лишь три требовали обсуждения, остальные согласовали заранее. Каждые два года Беларусь и Россия обновляют общую внешнеполитическую программу. Очередную на заседании презентовали МИДы двух стран.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Подтвердив, что сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ находится в числе безусловных приоритетов внешней политики двух стран, мы выразили намерение продвигать предложение по созданию безбарьерной среды в двухсторонней торговле. Определение точек роста по конкретным экономическим направлениям, укрепление производственных связей. Принимать меры по ориентации Евразийской комиссии на максимальное устранение практики необоснованного применения односторонних ограничений во взаимной торговле. Повышать практическую отдачу от деятельности СНГ, содействовать раскрытию потенциала экономического сотрудничества стран содружества. Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен на заседании ЕЭК

Среди сегодняшних тем – военное сотрудничество. Бюджет Союзного государства в 2017 году исполнен на все 100 %. В рамках его освоения – общие программы и проекты. Список их расширяется, в том числе усилиями ученых. Для того, чтобы повысить эффективность такого сотрудничества, предлагается ряд мер. Продолжают стороны работать и над отменой роуминга внутри Союзного государства. Такая задача стоит, однако вопрос решать надо в экономической плоскости, с учетом рынка и интересов его основных игроков. Работа будет продолжена.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

«О Приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014–2017 годы)» стал первым документом такого рода. И, как показал опыт, его выполнение позволило в целом систематизировать и повысить эффективность работы по важнейшим вопросам интеграционного строительства. Речь идет о таких сферах деятельности, как повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, его дальнейшее развитие; формирование единого научно-технологического пространства; развитие агропромышленного комплекса; формирование объединенной транспортной системы, формирование единого миграционного пространства; решение социальных вопросов; проведение согласованной внешней политики России и Беларуси; военно-техническое сотрудничество.

Переговорами стороны остались довольны, подтвердили решимость продолжать конструктивный диалог по всем направлениям. Как отметил Александр Лукашенко, на встрече удалось выработать единый подход к преодолению «любых возникающих противоречий». Владимир Путин, среди прочего, подчеркнул в своем выступлении возрастающую значимость белорусского маршрута для углеводородного российского сырья. Кстати, в узком составе президенты общались около трех часов.

Александр Лукашенко:

В прошлом году и в начале текущего года мы вышли на стабильную траекторию роста взаимного товарооборота. Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе за счет создания равной конкурентной среды (и мы этой теме сегодня посвятили основное наше время). Важным элементом сегодняшних переговоров стало рассмотрение приоритетных направлений развития Союзного государства на предстоящую пятилетку. Одним из ключевых инструментов достижения зафиксированных в этом документе целей является повышение системного взаимодействия профильных организаций наших стран. Эта задача возложена на Постоянный комитет Союзного государства. Пристальное внимание было уделено межрегиональному сотрудничеству как важнейшему компоненту двухсторонних связей. В октябре в Могилеве состоится V Форум регионов Беларуси и России. Я пригласил президента Владимира Владимировича посетить это значимое для развития двухсторонних отношений мероприятие.

Владимир Путин:

В числе первоочередных поставлены задачи по совершенствованию делового климата, устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, гармонизация нормативно-правовой базы. Россия и Беларусь намерены проводить согласованную макроэкономическую политику; денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую политику. Одним из важнейших направлений российско-белорусского сотрудничества была и остается энергетика. Россия надежно снабжает Беларусь энергоресурсами. В первом квартале этого года поставлено 4,5 миллиона тонн нефти и 6 миллиардов кубических метров газа. Условились с белорусскими партнерами активировать кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции.