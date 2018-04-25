Прямой эфир

В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт

25 апреля 2018 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Алитусском районе Литвы обнаружен огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси. Общая стоимость найденного составила 660 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт-1

Выйти на схрон сотрудникам пограничной службы удалось после задержания автомобиля с литовскими номерами, в котором перевозили 19 тысяч пачек табака.

В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт-4

После изучения контактов задержанного водителя правоохранители проверили усадьбу в селе Талокияй, где нашли свыше 200 тысяч пачек сигарет.

В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт-7

Стоимость этого товара в Литве с налогами составляет более 660 тысяч евро. Контрабанду изъяли.

В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт-10

Сейчас правоохранители выясняют, как удалось наладить системную схему нелегальных перевозок.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Возбуждено 22 уголовных дела. КГБ о подробностях коррупционной схемы при закупках спецодежды
25 апреля 2018 08:21

Возбуждено 22 уголовных дела. КГБ о подробностях коррупционной схемы при закупках спецодежды

Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»
25 апреля 2018 07:49

Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»

Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом
24 апреля 2018 19:44

Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом