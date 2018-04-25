В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт

Новости Литвы. В Алитусском районе Литвы обнаружен огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси. Общая стоимость найденного составила 660 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выйти на схрон сотрудникам пограничной службы удалось после задержания автомобиля с литовскими номерами, в котором перевозили 19 тысяч пачек табака.

После изучения контактов задержанного водителя правоохранители проверили усадьбу в селе Талокияй, где нашли свыше 200 тысяч пачек сигарет.

Стоимость этого товара в Литве с налогами составляет более 660 тысяч евро. Контрабанду изъяли.