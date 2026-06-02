Минский государственный колледж цифровых технологий отмечает 60-летие. В честь знаковой даты в Минской городской ратуше наградили лучших сотрудников колледжа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свою историю учебное заведение начинало на базе нынешнего завода «Интеграл», обеспечивая кадрами советскую электронную промышленность. Сегодня это передовой IТ-хаб. Здесь готовят программистов, специалистов в сфере микроэлектроники, робототехники, мехатроники, а также мобильных цифровых систем. Главная гордость колледжа – инклюзивное образование. Благодаря уникальным методикам мир высоких технологий открыт абсолютно для всех ребят.

Наталья Самохвал, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий:

60 лет – это такая знаковая дата, такой зрелый возраст для колледжа и вообще для любого учреждения. У нас почти 50 человек – это лауреаты специальной премии Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных студентов.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Мы на сегодня собираем спонсорские средства для открытия первой в системе профессионального образования лаборатории искусственного интеллекта для обучения ребят с особыми образовательными потребностями. Надеемся, что к началу учебного года мы торжественно откроем эту лабораторию.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это не специальное образование. Это образование, которое позволяет трудиться, зарабатывать деньги и уверенно чувствовать на рынке труда во всем его многообразии, именно с учетом особенностей в получении образования этими детьми.