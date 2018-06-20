«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018

Новости России. Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это стало настоящим подарком для миллионов болельщиков. Благодаря двум триумфальным победам над Саудовской Аравией и Египтом, сборная получила шанс выйти в плей-офф. Напомним, 19 июня российские футболисты одолели египтян со счетом 3:1. Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ Мы собрали реакцию футболистов национальной сборной России после победы команды. Артем Дзюба Спортсмен стал автором третьего гола в ворота сборной Египта.

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