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«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018

20 июня 2018 10:34
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Новости России. Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Это стало настоящим подарком для миллионов болельщиков. Благодаря двум триумфальным победам над Саудовской Аравией и Египтом, сборная получила шанс выйти в плей-офф.

Напомним, 19 июня российские футболисты одолели египтян со счетом 3:1.

Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ

Мы собрали реакцию футболистов национальной сборной России после победы команды.

Артем Дзюба

Спортсмен стал автором третьего гола в ворота сборной Египта.

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-1

«Всех с исторической победой!!!!!!». Футболист также показал мемы, которые сделали болельщики после матча.

«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-4

Денис Черышев

Он был признан игроком матча в двух первых встречах – с Саудовской Аравией и Египтом.

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-7

Марио Фернандес

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-10

Федор Смолов

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-13

Роман Зобнин

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-16

Илья Кутепов

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-19

Алан Дзагоев

«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018-22

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ (читать далее). 

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