«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018

Новости России. Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Это стало настоящим подарком для миллионов болельщиков. Благодаря двум триумфальным победам над Саудовской Аравией и Египтом, сборная получила шанс выйти в плей-офф.
Напомним, 19 июня российские футболисты одолели египтян со счетом 3:1.
Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ
Мы собрали реакцию футболистов национальной сборной России после победы команды.
Артем Дзюба
Спортсмен стал автором третьего гола в ворота сборной Египта.