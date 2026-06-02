Белорусские биатлонистки тренируются перед летним чемпионатом Беларуси

Белорусские биатлонистки набирают форму перед летним чемпионатом Беларуси, который пройдет в сентябре в Раубичах. Именно там стреляющие лыжницы проводят уже второй учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если летом девушки привыкли купаться в цветах и внимании, то белорусские биатлонистки, лучшие в стране, буквально с головой – в гильзах. В программе подготовки – стрелковая часть, достаточно большая. Разминка, тест по очкам – это заимствовано у стрелков-пулевиков, а после подключается силовой компонент.

Анна Сола, лидер национальной сборной – пример для девчонок. В следующем сезоне она будет выступать с проверенной прошлогодней винтовкой. И если все сложится хорошо, то железный партнер проявит себя и на международной арене.