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Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

16 июня 2018 14:57
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Новости Великобритании. Животные-предсказатели становятся всё популярнее. Сурикаты из британского зоопарка определяют исход игр на чемпионате мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис-1

16 июня они определяли, кто победит в матче Англия – Тунис. Всей стаей зверьки принялись есть мучных червей под английским флагом.

Какие прогнозисты из сурикатов – узнаем 18 июня. Кстати, ранее они предрекли победу России на матче-открытии. Тогда страна-соседка обошла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис-4

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис-6

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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