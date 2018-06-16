Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

Новости Великобритании. Животные-предсказатели становятся всё популярнее. Сурикаты из британского зоопарка определяют исход игр на чемпионате мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 июня они определяли, кто победит в матче Англия – Тунис. Всей стаей зверьки принялись есть мучных червей под английским флагом.

Какие прогнозисты из сурикатов – узнаем 18 июня. Кстати, ранее они предрекли победу России на матче-открытии. Тогда страна-соседка обошла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.