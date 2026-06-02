Главы спортивных ведомств Беларуси и Азербайджана встретились в Минске

Наша страна ценит дружеские отношения с Азербайджаном и рассчитывает на их укрепление, об этом заявил Виктор Лукашенко на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана, руководителем Европейской федерации гимнастики Фаридом Гаибовым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава Олимпийского комитета Беларуси высоко оценил вклад гостя в развитие двусторонних связей и выразил уверенность в расширении сотрудничества, а также поблагодарил за принципиальную позицию в решении вопроса о возвращении наших граций с флагом и гимном на мировую арену.

Фарид Гаибов в свою очередь отметил, что специалисты из Азербайджана могут перенять опыт у сотрудников РНПЦ спорта и преподавателей Белорусского государственного университета физической культуры. Ранее он ознакомился с ключевой спортивной инфраструктурой белорусской столицы.

Также 2 июня в штаб-квартире НОК состоялась рабочая встреча Виктора Лукашенко и главы Приморского края Олега Кожемяко. Стороны намерены и в дальнейшем поддерживать высокий уровень двусторонних отношений.