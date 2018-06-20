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Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота

20 июня 2018 08:19
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Новости Беларуси. Трое жителей Малоритского района на машинах, минуя пункты пропуска, пытались ввезти в нашу страну 44 туши крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота-1

Партия мяса перевозилась без необходимых документов.

Нарушители проигнорировали требование пограничников об остановке и попытались скрыться. В результате стражи границы вынуждены были применить оружие. Нарушители задержаны. Им грозит штраф почти 2500 рублей.

Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота-4

Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота-6

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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