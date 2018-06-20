Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота

Новости Беларуси. Трое жителей Малоритского района на машинах, минуя пункты пропуска, пытались ввезти в нашу страну 44 туши крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия мяса перевозилась без необходимых документов.

Нарушители проигнорировали требование пограничников об остановке и попытались скрыться. В результате стражи границы вынуждены были применить оружие. Нарушители задержаны. Им грозит штраф почти 2500 рублей.