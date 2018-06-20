Первоклашки учатся работе официанта, садовода и пекаря: необычные мастер-классы проходят в Минске

Новости Беларуси. В столичном колледже первоклашек начали обучать рабочим профессиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, попробовать себя в роли официанта, садовника, дизайнера или пекаря для детей лучшее развлечение. Азы специальностей они осваивают в мастерских, где атмосфера приближена к реальной рабочей обстановке. Необычный эксперимент в колледже решили провести во время каникул на базе допрофессионального обучения или так называемого УПК.

Без скидок на возраст. Лихо управляться с подносами с полными чашками и лавировать между столиками ребята тренируются с настоящими, а не игрушечными сервизами. Каким должен быть хороший официант, до этого они представляли лишь по фильмам. А теперь очень стараются соответствовать.

Даниил Илютко:

Культурным, ответственным, храбрым. Для того, чтобы не бояться подойти к посетителю. И даже капризы клиентов здесь почти по-взрослому.

В соседней мастерской их ровесники уже вошли во вкус пекарного ремесла. Заправски раскатывают тесто и радушно делятся рецептом.

Александра Потрусова:

Взять комочек теста и раскатать его по 4 миллиметра и сделать фигурки из него.

Будущих профессиональных пекарей Галина Анатольевна в колледже готовит уже 35 лет. С такими маленькими подмастерьями работать раньше не приходилось. У самой четверо внуков, так что с юными учениками поладили сразу.

Вероника Хлебникова, несмотря на фамилию, на хлеб зарабатывать мечтает не пекарным делом. Хотя уверяет, полученные сегодня умения не пропадут – побалует выпечкой родных.

Андрей Готто, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ:

Мы обратили внимание, что детские впечатление помогают, чтобы сделать профессиональный выбор.

Мастер-классы на каникулах для младших школьников колледж организовал в качестве эксперимента. Но ребята с таким удовольствием находят делу время, что педагоги подумывают о расширении списка специальностей. В планах и специальная программа – для учеников постарше.