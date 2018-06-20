Прямой эфир

Как Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев в Минске болели за сборную России на ЧМ

20 июня 2018 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев – премьер-министры Беларуси и России – вместе посмотрели футбольный матч, в котором сборная России играла против Египта на ЧМ.

Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Он опубликовал фото с коллегой на своей официальной странице в Instagram.

Дмитрий Медведев:
3:1! Победа! Вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым болели за Россию в Минске по окончании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

19 июня футбольная сборная России впервые в истории получила шанс выйти в плей-офф ЧМ. Команда обыграла сборную Египта. В групповом этапе команде еще предстоит встреча с Уругваем – она состоится 25 июня. Матчи плей-офф стартуют 30 июня.

Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ

19 июня в Минске прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Большой репортаж СТВ (читать далее). 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Андрей Кобяков # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ
20 июня 2018 07:20

Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ

В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду, который был мемом. Местные требуют его вернуть
18 июня 2018 14:14

В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду, который был мемом. Местные требуют его вернуть

Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт
18 июня 2018 13:17

Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт