Белорусские пограничники изъяли партию гаджетов, которую пытались ввезти под видом книг

Новости Беларуси. Белорусские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС почти двух тысяч гаджетов известных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков

Крупную партию смартфонов, ноутбуков и фирменных ручек на миллион долларов пытались ввезти под видом почтовых отправлений, которые якобы предназначались гражданам России. Дорогостоящая техника по документам проходила как книги, журналы, мягкие игрушки и товары, бывшие в употреблении.