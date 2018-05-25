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Белорусские пограничники изъяли партию гаджетов, которую пытались ввезти под видом книг

25 мая 2018 07:20
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС почти двух тысяч гаджетов известных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков

Белорусские пограничники изъяли партию гаджетов, которую пытались ввезти под видом книг-1

Крупную партию смартфонов, ноутбуков и фирменных ручек на миллион долларов пытались ввезти под видом почтовых отправлений, которые якобы предназначались гражданам России. Дорогостоящая техника по документам проходила как книги, журналы, мягкие игрушки и товары, бывшие в употреблении.

Белорусские пограничники изъяли партию гаджетов, которую пытались ввезти под видом книг-4

Всего в обход декларации злоумышленники планировали сэкономить порядка 450 тысяч рублей. Однако сейчас товар изъят, а таможенной службой начат административный процесс.

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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