Белорусские пограничники изъяли партию гаджетов, которую пытались ввезти под видом книг

Новости Беларуси. Белорусские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС почти двух тысяч гаджетов известных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков
Крупную партию смартфонов, ноутбуков и фирменных ручек на миллион долларов пытались ввезти под видом почтовых отправлений, которые якобы предназначались гражданам России. Дорогостоящая техника по документам проходила как книги, журналы, мягкие игрушки и товары, бывшие в употреблении.
Всего в обход декларации злоумышленники планировали сэкономить порядка 450 тысяч рублей. Однако сейчас товар изъят, а таможенной службой начат административный процесс.