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Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз: какие страны затронет нововведение?

20 июня 2018 12:19
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Новости Евросоюза. 19 июня постпреды стран ЕС от имени Совета одобрили мандат на переговоры о внесении поправок в визовый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз: какие страны затронет нововведение?-1

Вероятнее всего, изменения коснутся тех стран, которые недостаточным образом сотрудничают по вопросам реадмиссии. Если документ будет принят, стоит ожидать повышения базовой цены шенгенской визы на 10-20 евро.

Авторы проекта реформы утверждают: условия получения разрешения на въезд в ЕС для законных путешественников будут улучшены.

Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз: какие страны затронет нововведение?-4

# Международная политика # Фотофакт

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