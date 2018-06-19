Комментарии известных футболистов и Skype-выходы из России: чем заманивают фанзоны Минска во время ЧМ

Новости Беларуси. На улицах Минска появляются импровизированные и специально оборудованные места, где можно вместе с друзьями и родными наблюдать за матчами чемпионата мира по футболу в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страсти у болельщиков кипят нешуточные. Приходят на поединки не только любимых команд, но и просто хорошо провести время. Кто, за кого и как болеет? Узнала наш корреспондент Яна Шипко, которая заглянула в одну из таких фанзон.

Яна Шипко, СТВ:

Сегодня футбольные фанаты в этот шатер шли буквально на шум. Такое характерное скандирование трибун и рев болельщиков здесь воспринимается по-другому. Ведь смотреть футбол дома на диване и на таком большом экране – не одно и то же.

Первыми подтянулись самые заядлые болельщики на матч Колумбия-Япония (он завершился со счетом 1:2). Особенно много фанатов ждали игры Россия-Египет, от которой зависело попадание россиян в плей-офф (итоги матча можно узнать здесь).

Экран большой, почти на стадионе!

Очень хорошая идея, здоровская – посмотреть на нескольких экранах чемпионат мира в прямом эфире. Мы как болельщики гости Минска из России ждем матча сегодня в 21:00.

Вместе с другими зрителями ощущаешь праздник, радость наполняет тебя от того, что ты видишь, от хорошей игры, и эмоции подхватываешь. Это просто здорово. Супер!

Мы очень рады, что даже у нас в Минске можно почувствовать частичку этой атмосферы футбольного чемпионата. Неожиданно полон сюрпризов чемпионат. Мексиканцы обыграли накануне действующих чемпионов – Германию. Удивили и исландцы в схватке с Аргентиной. Что ни матч – непредсказуемый финал.