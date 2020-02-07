Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы обсудят на высшем уровне. В Красной поляне в Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы обсудят на высшем уровне. В Красной поляне в Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общение лидеры начали в формате рабочего завтрака.
Эту встречу наш Президент анонсировал в начале недели, посещая Добрушскую бумажную фабрику. Тогда глава государства отметил, что настал «момент истины» в белорусско-российских отношениях. Действительно, во время первой в 2020 году встречи лидерам предстоит решить ряд вопросов в двусторонней повестке – прежде всего связанных с поставками российских нефти и газа в нашу страну.
«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным (читать далее).
Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему открытым остается вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового маневра, в результате которого Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов за 2019 год.
Кроме того, все еще не урегулирован механизм компенсации российской стороной за поставленную в апреле по трубопроводу «Дружба» грязную нефть. Наблюдается дисбаланс в белорусско-российском товарообороте. Отрицательное сальдо составляет 9 миллиардов долларов.
Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от маневров наших партнеров