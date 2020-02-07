Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы обсудят на высшем уровне. В Красной поляне в Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение лидеры начали в формате рабочего завтрака.

Эту встречу наш Президент анонсировал в начале недели, посещая Добрушскую бумажную фабрику. Тогда глава государства отметил, что настал «момент истины» в белорусско-российских отношениях. Действительно, во время первой в 2020 году встречи лидерам предстоит решить ряд вопросов в двусторонней повестке – прежде всего связанных с поставками российских нефти и газа в нашу страну. «Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным (читать далее).

Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему открытым остается вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового маневра, в результате которого Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов за 2019 год.