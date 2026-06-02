Не работа, а сплошной курорт? Студенческие отряды ОСВОД заработали в Гомеле

Анна Корольчук отправилась на городские пляжи Гомеля, где к своим обязанностям уже приступили первые студенческие отряды ОСВОД.

В Гомельской области в составе студенческих отрядов в 2026 году планируют трудоустроить более 11 тысяч юношей и девушек. И наниматели охотно идут навстречу, предоставить рабочие места молодежи готовы почти 8 тысяч организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых ответственных и необычных профилей этой кампании – матросы-спасатели.

Солнце, речка и песок. Со стороны кажется, что у этих ребят не работа, а сплошной курорт. Однако пока остальные наслаждаются отдыхом, они пристально всматриваются в водную гладь. На календаре июнь, и студенческий отряд «Спасатель» уже приступил к своим обязанностям. Попасть в ОСВОД непросто. Нужно отлично плавать, пройти строгую медкомиссию и обучение. Например, навыкам оказания первой помощи. Их используют регулярно.

Иван Падалячин, командир студенческого сервисного отряда «Спасатели» имени Героя Советского Союза Николая Силина: Наш отряд работает с 2019 года. Были спасены уже около 30 человек, 12 из них – дети. С начала сезона наш боец уже спас мужчину.

Дежурство на Обкомовском озере Татьяна Клюева несет второй сезон подряд. Участок ответственный, на пересечении нескольких районов. В жаркие дни здесь собираются сотни людей. Девушка учится на психолога, и профессиональные навыки помогают быть убедительной. Прошлое лето обошлось без серьезных происшествий.

Татьяна Клюева, боец студенческого сервисного отряда «Спасатели» имени Героя Советского союза Николая Силина:

Это детские травмы, порезы незначительные о ракушки, стекла. Был случай, когда у женщины схватила судорога, но это было не в мою смену, напарники доставали, и что женщина зацепилась за рыболовный крючок. Мы самостоятельно не смогли достать, поэтому вызывали скорую помощь.

Помимо прокачки характера, за месяц студенты могут заработать более тысячи рублей. Набор в ряды матросов-спасателей продолжается. Молодежную смену распределяют по акваториям области, чтобы ребята могли проводить лето рядом с родными.