«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Наш следующий материал о тех, кто согревает свои души алкоголем. А страдают от этого души их же детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еженедельно рейдовые группы – это милиционеры, представители местной власти, работники образования – выезжают в неблагополучные семьи, изучают проблемы и ищут пути их решение. В такой рейд отправилась и наша съемочная группа.

Проблема алкоголизации – это тема, которая никогда не теряет своей актуальности.Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков страдают дети родителей-пьяниц, совершаются преступления, от бытовых травм до убийств. Искоренить пьянство невозможно, но бороться с ним необходимо. Еженедельно рейдовые группы – это милиционеры, представители местной власти, работники образования – выезжают в неблагополучные семьи, изучают проблемы и ищут пути их решение. Только в витебской области на учете состоит почти 4 тысячи семей, где родители водят дружбу с зеленым змием. Между тем, алкоголь – это первый шаг к скамье подсудимых.

Вячеслав Петкун, начальник отдела профилактики УВД Витебского облисполкома:

Если взять 2008 год, таких преступлений было больше полутора тысяч. В настоящий момент – чуть более 500. Органами внутренних дел применяются все превентивные меры для минимизации преступлений. В 2018 году в витебской области из семей, где пьют оба родителя забрали более 150 детей.

Юлия Василевская, заместитель председателя КДН администрации Железнодорожного района Витебска:

Сказать, хорошо это или плохо, может, в какой-то степени и хорошо, потому что некоторые дети усыновляются, у них появляются другие семьи, совсем другие условия проживания. Все у них другое. Ездят они и за границу, в Италии отдыхают, те, которые находятся в госучреждениях.

Анастасия Бут, СТВ:

Декрет Президента №18 действует уже 12 лет. И призван защищать детей от насилия в семье и родителей-алкоголиков. А еще дает шанс таким мамам и папам встать на путь исправления. В течение полугода, если родители бросят пить, устроятся на работу и благоустроят свое жилье, их дети смогут вернуться в родной дом.

Так было с Сашей, Димой и Сережей. Правда, родная мама так и осталась на дне стакана. А вот отцу избавиться от тяжелой зависимость все же удалось. Детей забрал сразу. Сегодня у него новая семья, и планы уже на новую счастливую жизнь.

Максим Костюк, житель Витебска:

Сразу, когда их забрали, через какое-то время я понял, что я сделал ошибку. Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал.

Новую жену Максима его сыновья называют мамой. И ждут, когда же она уже вернется из роддома с сестричкой Ксюшей.

Сергей Костюк, житель Витебска:

Новая мама добрая, хорошая. В приюте скучно без них.