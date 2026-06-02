Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси

Пример эффективного партнерства демонстрируют Минск и Баку. Большая азербайджанская делегация в эти дни работает в белорусской столице. В центре внимания – развитие торгово-экономических отношений. С прицелом на производственную кооперацию, межрегиональное сотрудничество и гуманитарную сферу. У Минска и Баку, партнеров давних и надежных, таких направлений немало: от машиностроения до строительства и социальной политики. Точки роста обсудили в правительстве и на совместном бизнес-форуме.

Более 30 азербайджанских компаний заинтересованы в белорусском рынке. Причем в авангарде этого движения крупный бизнес. Яркий пример – предприятие Мехти Мехтиева, которое выпускает сотни видов лакокрасочных материалов и сложной строительной химии. Продукция бренда уже прочно закрепилась на рынках России, Грузии и Узбекистана. Мехти Мехтиев, руководитель компании по производству лакокрасочных материалов (Азербайджан):

Мы производитель водосточной эмульсии, краски для металлоконструкций и автомобильной краски. Здесь хороший рынок.

В Минск представители деловых кругов Азербайджана приехали с конкретными инвестиционными кейсами, предлагая сотрудничать в разных сферах – в развитие договоренностей, которые были достигнуты на высшем и высоком уровнях. Турал Айдын оглу Гаджилы, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (Азербайджан):

В данный момент имеет свой вес пищевая продукция в обе стороны, мы импортируем из Беларуси, экспортируем в Беларусь, а также ряд промышленной продукции, древесины и так далее. Но мы видим большой потенциал для увеличения данного оборота и прикладываем свои силы. От поставок продукции до совместных производств – бизнес готов работать на увеличение товарооборота. Минск и Баку стремятся к расширению промышленной кооперации, углублению торговых связей и реализации новых инвестиционных проектов. Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку.