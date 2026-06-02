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Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси

02 июня 2026 18:30
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Пример эффективного партнерства демонстрируют Минск и Баку. Большая азербайджанская делегация в эти дни работает в белорусской столице. В центре внимания – развитие торгово-экономических отношений. С прицелом на производственную кооперацию, межрегиональное сотрудничество и гуманитарную сферу.

У Минска и Баку, партнеров давних и надежных, таких направлений немало: от машиностроения до строительства и социальной политики. Точки роста обсудили в правительстве и на совместном бизнес-форуме.

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси-2

Более 30 азербайджанских компаний заинтересованы в белорусском рынке. Причем в авангарде этого движения крупный бизнес. Яркий пример – предприятие Мехти Мехтиева, которое выпускает сотни видов лакокрасочных материалов и сложной строительной химии. Продукция бренда уже прочно закрепилась на рынках России, Грузии и Узбекистана.

Мехти Мехтиев, руководитель компании по производству лакокрасочных материалов (Азербайджан):
Мы производитель водосточной эмульсии, краски для металлоконструкций и автомобильной краски. Здесь хороший рынок.

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси-4

В Минск представители деловых кругов Азербайджана приехали с конкретными инвестиционными кейсами, предлагая сотрудничать в разных сферах – в развитие договоренностей, которые были достигнуты на высшем и высоком уровнях. 

Турал Айдын оглу Гаджилы, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (Азербайджан):
В данный момент имеет свой вес пищевая продукция в обе стороны, мы импортируем из Беларуси, экспортируем в Беларусь, а также ряд промышленной продукции, древесины и так далее. Но мы видим большой потенциал для увеличения данного оборота и прикладываем свои силы.

От поставок продукции до совместных производств – бизнес готов работать на увеличение товарооборота. Минск и Баку стремятся к расширению промышленной кооперации, углублению торговых связей и реализации новых инвестиционных проектов. 

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку.

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси-6

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Экономика – локомотив наших отношений. И у взаимной торговли в этом году есть все возможности побить рекорд. За четыре месяца рост товарооборота между нашими странами превысил 11 %. Несмотря на мировые экономические вызовы, стороны продолжают демонстрировать положительную динамику и расширять возможности для делового сотрудничества.

Важная сфера – строительство. Белорусами возводится целый агрогородок на территории Карабаха. Масштабный проект предусматривает строительство больше 400 жилых домов, школы и детского сада. А это значит, что теперь поставки в Азербайджан строительных товаров также возрастут.

Подробнее в видео.

# Беларусь-Азербайджан # Международное сотрудничество # Глеб Прокофьев

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