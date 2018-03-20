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Более 3,5 тонн телятины пытались перевезти контрабандисты на самодельном плоту по реке Горынь

20 марта 2018 11:38
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Новости Беларуси. Необычный сплав состоялся на реке Горынь – не спортивный и даже не туристический. Речным путем несколько злоумышленников пытались перевезти контрабанду – более 3,5 тонн телятины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3,5 тонн телятины пытались перевезти контрабандисты на самодельном плоту по реке Горынь-1

Мясо из Украины разве что без хлеба-соли уже в Столинском районе встречали сразу несколько партнеров контрабандистов и пограничники. Так что на берегу замысловатая преступная схема потерпела неудачу. Груз перемещался на самодельном плоту, что еще больше удивило сотрудников пограничной службы.

Аппетиты у нарушителей оказались хорошими: стоимость мяса превысила 26 тысяч рублей. Кстати, это уже не первая попытка контрабандистов с целью наживы покорить воду и воздух. Буквально неделю назад 300 пачек сигарет с помощью квадрокоптера не долетели покупателям в Польшу.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

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