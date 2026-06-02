Телеканал «Спорт ТВ» покажет все матчи чемпионата мира по футболу

Чуть больше недели осталось до главного футбольного события четырехлетия – чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все матчи мундиаля можно будет увидеть в эфире телеканала «Спорт ТВ».

Три страны-хозяйки, лучшие игроки, сильнейшие команды планеты, рекордные 48 претендентов на титул, 104 противостояния и только один победитель. Яркие страницы спортивной истории будут написаны на глазах белорусского зрителя.

Больше месяца, начиная с 11 июня, вашему вниманию компетентные комментарии, мнения экспертов, дискуссии и обсуждения. Наслаждайтесь игрой № 1 в эфире телеканала «Спорт ТВ». Он доступен в сети кабельных операторов на 11-й кнопке.