Креатив в деталях: необычные джентльмены-урны появились на территории 39-ой гимназии

Такой образ выбрали, в первую очередь, чтобы привлечь внимание детей и наглядно показать, как важно сохранять чистоту. В то же время конструкции стали своеобразной изюминкой гимназии, которая всегда отличалась креативом. Кстати, недавно учреждение признано обладателем лучшего школьного сада во всём районе. Скоро территорию дополнят ещё две урны в виде героев всем известных книг.