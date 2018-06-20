Креатив в деталях: необычные джентльмены-урны появились на территории 39-ой гимназии

Новости Беларуси. Таких культурных мусоросборщиков всего четыре. Урны делали на заказ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Таких культурных мусоросборщиков всего четыре. Урны делали на заказ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такой образ выбрали, в первую очередь, чтобы привлечь внимание детей и наглядно показать, как важно сохранять чистоту. В то же время конструкции стали своеобразной изюминкой гимназии, которая всегда отличалась креативом. Кстати, недавно учреждение признано обладателем лучшего школьного сада во всём районе. Скоро территорию дополнят ещё две урны в виде героев всем известных книг.
Антон Радкевич, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 39:
Таким образом детям станет понятно, что нужно сохранять природу и заботиться о том месте, где они учатся.