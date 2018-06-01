Назван вероятный победитель чемпионата мира по футболу

Новости Беларуси. Назван вероятный победитель предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Об этом заявили математики и экономисты из Университета Инсбрука. По их предположениям победителем мундиаля станет сборная Бразилии. Вероятность победы этой команды составляет более 16 процентов.

Всего в турнире примут участие 32 команды.

Победители ЧМ-2014 – команда Германии – на втором месте. Вероятность победы сборной более 15%. Следом идут Испания и Франция.

Ученые отмечают, что самый вероятный финал – это встреча Бразилии и Германии.

К таким выводам эксперты пришли, проанализировав информацию от 26 букмекерских фирм мира. Данные были объединены и усреднены.

Стоит отметить, что круг главных фаворитов мундиаля не изменился за четыре года – со времен предыдущего ЧМ. Кроме вышеназванных команд неплохой результат могут показать Бельгия и Аргентина.

Все остальные команды имеют вероятность победы менее пяти процентов.

В дестяке пейтинга также Хорватия и Португалия. Сборная России находится на 12 месте. Ученые отмечают, что в группе сборная займет второе место, уступит только Уругваю и выйдет в плей-офф.

Панаму называют самой слабой командой турнира.

Авторы списка не дают никаких гарантий и добавляют, что стать лучшей может любая команда. А также советуют получать удовольствие от игр.

Накануне старта чемпионата мира мы вспоминали имена известных личностей, которые могли бы стать звездами футбола.