«Наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие» – о попытке ввоза в Беларусь 44 туш крупного рогатого скота

Новости Беларуси. 20 туш крупного рогатого скота в одном легковом автомобиле. Аппетиты контрабандистов из Малоритского района удивили даже опытных пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое местных жителей были замечены в ходе загрузки говядины и телятины в авто. Предположительно, крупную партию мяса через границу из Украины в Беларусь перенесли руками. Позже нелегалы попытались скрыться, даже после предупредительных выстрелов. Один из беглецов на машине с простреленными колесами доехал до соседней деревни, где и был задержан пограничниками.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Подобные противоправные наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. При этом следует отметить, что один из правонарушителей попытался скрыться в лесном массиве, бросив автомобиль. Однако также был задержан. В результате были задержаны три транспортных средства.

Как было установлено в ходе предварительного разбирательства, всего молодые люди, старший из которых был 1989 года рождения, пытались переместить через государственную границу в общей сложности 44 туши крупного рогатого скота. Это мясо и хранилось, и переправлялось, естественно, без всякого соблюдения каких-либо санитарных норм.

Это уже не первый случай контрабанды мяса из Украины в обход пункта пропуска. В марте на этом же участке были задержаны нарушители с 36 тушами телятины.