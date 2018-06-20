Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ

Новости России. В сети появилось первое фото сборной России из раздевалки после триумфальной победы над командой Египта на ЧМ.

Напомним, что 19 июня в Санкт-Петербурге состоялся матч между командами России и Египта. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Однако уже вторая часть встречи стала интереснее. Сначала сборная Египта забила гол сама себе. Второй гол встречи реализовал Денис Черышев, а уже через несколько минут третий мяч в ворота соперника отправил Артем Дзюба. В середине второго тайма пенальти реализовал Мохаммед Салах, но египтяне уже не смогли отыграться. Итоговый счет встречи – 3:1.

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Таким образом, Россия впервые в истории страны практически вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Третий матч в группе Россия проведет против команды Уругвая. Он пройдет 25 июня.