Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

Комфортная городская среда начинается с заботы о собственном дворе. В стране продолжается масштабный республиканский проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе». 2 июня порядок наводили в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комфортная городская среда начинается с заботы о собственном дворе. В стране продолжается масштабный республиканский проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе». 2 июня порядок наводили в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского. Здесь установили новое детское игровое оборудование и спортивные тренажеры. Также в планах – реализация совместных экологических и социальных инициатив.
Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Будем принимать участие в озеленении города, высадке цветов, участие в обрезке кустарников, деревьев. Также будем принимать участие в наведении порядка и оборудовании мест отдыха наших граждан, чтобы действительно в нашей стране можно было спокойно отдыхать.
Проект проводится в рамках общереспубликанского движения по благоустройству «На родной земле живи как хозяин». Присоединиться к общему делу и навести порядок в своем дворе может любой желающий. Всего в стране активисты планируют благоустроить около 200 территорий.
Александр Козлов, пресс-секретарь Партизанской районной организации РОО «Белая Русь»:
Мы никогда свои акции не закрываем от людей. Непосредственно мы и обращаемся к организациям наших первичных организаций. Они, конечно же, откликаются с большим приветом. Непосредственно и местные жители, на придомовых территориях – все выходят, помогают, и потом у нас получается большой совместный проект.
Андрей Семенюга, заместитель директора по идеологической работе и кадрам предприятия «Агат – электромеханический завод»:
Цель этого проекта позволяет перейти от теории непосредственно к практике и дать проявить себя всем гражданам нашей прекрасной Республики Беларусь, чтобы мы жили еще лучше и ярче.
В первые две недели лета фокус проекта будет полностью направлен на безопасность и досуг детей в период летних каникул. В планах организаторов – постоянный мониторинг дворов, ремонт и обновление игровых зон. Марафон по наведению порядка продлится до конца августа.