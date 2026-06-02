Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

Комфортная городская среда начинается с заботы о собственном дворе. В стране продолжается масштабный республиканский проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе». 2 июня порядок наводили в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского. Здесь установили новое детское игровое оборудование и спортивные тренажеры. Также в планах – реализация совместных экологических и социальных инициатив.

Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Будем принимать участие в озеленении города, высадке цветов, участие в обрезке кустарников, деревьев. Также будем принимать участие в наведении порядка и оборудовании мест отдыха наших граждан, чтобы действительно в нашей стране можно было спокойно отдыхать. Проект проводится в рамках общереспубликанского движения по благоустройству «На родной земле живи как хозяин». Присоединиться к общему делу и навести порядок в своем дворе может любой желающий. Всего в стране активисты планируют благоустроить около 200 территорий.

Александр Козлов, пресс-секретарь Партизанской районной организации РОО «Белая Русь»:

Мы никогда свои акции не закрываем от людей. Непосредственно мы и обращаемся к организациям наших первичных организаций. Они, конечно же, откликаются с большим приветом. Непосредственно и местные жители, на придомовых территориях – все выходят, помогают, и потом у нас получается большой совместный проект.