Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

Новости России. 14 июня в Москве взял старт главный футбольный турнир четырехлетия: 21-й в истории чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче открытия хозяева турнира встретились с футболистами Саудовской Аравии. Успеха в поединке добились футболисты сборной России: 5:0. Первый гол чемпионата мира на счету полузащитника Юрия Газинского.

Ну а предшествовала стартовому матчу чемпионата церемония открытия. Официальная часть мероприятия прошла на московском стадионе «Лужники». Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

В ней приняли участие звезда мировой сцены Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифулина, двукратный чемпион мира бразилец Роналдо, и, конечно, талисман чемпионата волк Забивака.

Перед началом матча-открытия президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино поздравили всех любителей футбола с началом турнира.