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Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ

20 июня 2018 09:30
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Новости России. 19 июня сборная России вошла в историю. Впервые команда вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сборная обыграла команду Египта со счетом 3:1.

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Этот матч называли решающим для сборной, команда была настроена только на победу. В своих заявлениях накануне ЧМ футболисты называли первой целью – выход из группы. Кажется, что у них получилось.

После победы сборной России многие знаменитости поздравили команду и показали, как они поддерживали футболистов.

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Матч проходил в Санкт-Петербурге. На стадион поболеть за Россию пришли музыкант Сергей Шнуров, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский.

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-1

Сергей Шнуров

Денис Мацуев опубликовал на странице в Instagram несколько видео. Он показал, как надо по-настоящему болеть за команду. Рядом с ним находился Михаил Боярский – артисты не скрывали своих эмоций от забитых голов. «Я вам что говорил? Браво, Россия», – громко кричит Мацуев.

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-4

Фото: instagram.com/matsuevdenis. Денис Мацуев и Михаил Боярский

Поддержали сборную также Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Максим Галкин, который показал, как он с Аллой Пугачевой болел за команду. Поздравления сборной России опубликовал актер Максим Виторган, телеведущие Тина Канделаки и Павел Воля, фигуристка Татьяна Навка показала, как люди на улицах празднуют победу национальной сборной.

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Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-7

Филипп Киркоров

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-9

Тина Канделаки

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-11

Максим Виторган

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-13

Виктория Лопырева

Команду поддержали и интернет-пользователи.

«Спасибо вам за эти огненные и позитивные эмоции. Смотреть вживую вашу игру и наслаждаться этой атмосферой – дорогого стоит»,

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-16

Татьяна Навка

«Наконец-то! С днем рождения, российский футбол»,

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-19

Павел Воля

«Эту игру мы ждали столько лет. Спасибо за эмоции»,

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ-22

Сергей Лазарев

«Вперед, вперед, только за победой».

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Михаил Боярский # Сергей Лазарев # Сергей Шнуров # Денис Мацуев # Филипп Киркоров

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