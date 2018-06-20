Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ

Новости России. 19 июня сборная России вошла в историю. Впервые команда вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сборная обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ

Этот матч называли решающим для сборной, команда была настроена только на победу. В своих заявлениях накануне ЧМ футболисты называли первой целью – выход из группы. Кажется, что у них получилось.

После победы сборной России многие знаменитости поздравили команду и показали, как они поддерживали футболистов.

Как Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев в Минске болели за сборную России на ЧМ

Матч проходил в Санкт-Петербурге. На стадион поболеть за Россию пришли музыкант Сергей Шнуров, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский.