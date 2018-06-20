Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ
Новости России. 19 июня сборная России вошла в историю. Впервые команда вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Сборная обыграла команду Египта со счетом 3:1.
Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ
Этот матч называли решающим для сборной, команда была настроена только на победу. В своих заявлениях накануне ЧМ футболисты называли первой целью – выход из группы. Кажется, что у них получилось.
После победы сборной России многие знаменитости поздравили команду и показали, как они поддерживали футболистов.
Как Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев в Минске болели за сборную России на ЧМ
Матч проходил в Санкт-Петербурге. На стадион поболеть за Россию пришли музыкант Сергей Шнуров, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский.
Денис Мацуев опубликовал на странице в Instagram несколько видео. Он показал, как надо по-настоящему болеть за команду. Рядом с ним находился Михаил Боярский – артисты не скрывали своих эмоций от забитых голов. «Я вам что говорил? Браво, Россия», – громко кричит Мацуев.
Фото: instagram.com/matsuevdenis. Денис Мацуев и Михаил Боярский
Поддержали сборную также Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Максим Галкин, который показал, как он с Аллой Пугачевой болел за команду. Поздравления сборной России опубликовал актер Максим Виторган, телеведущие Тина Канделаки и Павел Воля, фигуристка Татьяна Навка показала, как люди на улицах празднуют победу национальной сборной.
«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит
Команду поддержали и интернет-пользователи.
«Спасибо вам за эти огненные и позитивные эмоции. Смотреть вживую вашу игру и наслаждаться этой атмосферой – дорогого стоит»,
«Наконец-то! С днем рождения, российский футбол»,
«Эту игру мы ждали столько лет. Спасибо за эмоции»,